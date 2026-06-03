Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon 26 Nisan'da oynanan Galatasaray derbisini 3-0 kaybedince Fenerbahçe'deki görevine son verilen Domenico Tedesco, Serie A ekibi Bologna ile sözleşme imzaladı. İtalyan teknik adamın, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapmak istediği öne sürüldü.

Domenico Tedesco, Süper Ligf'in 31'inci haftasında RAMS Park'ta alınan 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'ye veda etmişti. 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcının, yeni takımı Bologna'ya ilk transferini Türkiye'den yapmayı planladığı belirtildi.

Domenico tedesco, Fenerbahçe'de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

BOLOGNA'DA HEDEF OOSTERWOLDE

İtalyan basınından La Repubblica Bologna'da yer alan habere göre; Tedesco, eski öğrencisi Jayden Oosterwolde'yi kadrosunda görmek istiyor. Fenerbahçe yönetiminin, daha önce Hollandalı savunma oyuncusuna talip olan kulüplerden "20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği" haberleri gündeme gelmişti.

Jayden Oosterwolde'nin Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Oosterwolde, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıktı. Hollandalı futbolcu, sahada kaldığı 4086 dakikada 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. 2023'ten bu yana sarı-lacivertlilerin başarısı için mücadele eden 25 yaşındaki futbolcunun 109 defa formasını giydiği Fenerbahçe ile 30 Haziaran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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