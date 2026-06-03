Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol ve 4 asistle müthiş bir skor katkısı sunan Marco Asensio'ya, ülkesinden talip var. Dünyaca ünlü sportif direktörün, 30 yaşındaki İspanyol yıldız için transfer görüşmelerine başladığı konuşuluyor.

Sarı-lacivertli kulübün Eylül 2025'te Fransız devi Paris Saint-Germain'den 7,5 milyon euro bonservis karşılığında transfer ettiği Marco Asensio hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, oyuncunun ülkesine dönmek istediğini yazdı.

Marco Asensio, İspanya Milli takımı Teknik Direktörü De la Fuente tarafından 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmadı.

ASENSIO İÇİN MONCHI DEVREDE

Dünyaca ünlü sportif direktör Monchi yönetiminde yeni sezona hazırlanan Espanyol'un, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ilgilendiği belirtildi. Monchi'nin, 30 yaşındaki oyuncunun transferi için fizibilite ve sözleşme şartlarını öğrenmek için görüşmelere başladığı aktarıldı.

BAŞKA KULÜPLERİN DE RADARINDA

İspanya basınında yer alan haberde, Espanyol ile beraber başka kulüplerin de güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Asensio ile ilgilendiği ifade edildi.

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