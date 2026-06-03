SPOR SERVİSİ
Fenerbahçeli yıldıza İspanya'dan sürpriz talip: Görüşmeler başladı
Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol ve 4 asistle müthiş bir skor katkısı sunan Marco Asensio'ya, ülkesinden talip var. Dünyaca ünlü sportif direktörün, 30 yaşındaki İspanyol yıldız için transfer görüşmelerine başladığı konuşuluyor.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
İspanyol basını, Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio'nun ülkesine dönmek istediğini ve Espanyol'un bu transfer için görüşmelere başladığını yazdı.
- Fenerbahçe, 7,5 milyon euro bonservis karşılığında Marco Asensio'yu Paris Saint-Germain'den transfer etmişti.
- Espanyol, dünyaca ünlü sportif direktörü Monchi yönetiminde Asensio ile ilgileniyor.
- Monchi, 30 yaşındaki oyuncunun transferi için fizibilite ve sözleşme şartlarını öğrenmek amacıyla görüşmelere başladı.
- Espanyol ile birlikte başka kulüplerin de Asensio ile ilgilendiği aktarıldı.
Sarı-lacivertli kulübün Eylül 2025'te Fransız devi Paris Saint-Germain'den 7,5 milyon euro bonservis karşılığında transfer ettiği Marco Asensio hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, oyuncunun ülkesine dönmek istediğini yazdı.
ASENSIO İÇİN MONCHI DEVREDE
Dünyaca ünlü sportif direktör Monchi yönetiminde yeni sezona hazırlanan Espanyol'un, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ilgilendiği belirtildi. Monchi'nin, 30 yaşındaki oyuncunun transferi için fizibilite ve sözleşme şartlarını öğrenmek için görüşmelere başladığı aktarıldı.
BAŞKA KULÜPLERİN DE RADARINDA
İspanya basınında yer alan haberde, Espanyol ile beraber başka kulüplerin de güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Asensio ile ilgilendiği ifade edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Antonio Conte, Fenerbahçe için hazır: İki yıllık mukavele
Bizi Takip Edin
YORUMLAR