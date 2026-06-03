Başkan adayı Hakan Safi’nin yıllık 15 milyon avroluk teklifine sıcak. Napoli ile yollarını ayıran ve boşta olan İtalyan teknik adam, Paolo Maldini’nin de devreye girmesiyle 2 yıllık sözleşmeye ve Safi’nin sunduğu vizyoner projeye olumlu yaklaşıyor.

Kanarya’da seçim yaklaşıyor ve teknik adam konusundaki isimler de netleşiyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, gönlünde yatan teknik adamın tepki görmesine rağmen Aykut Kocaman olduğunun sinyalini verdi. Diğer göreve talip isim Hakan Safi ise yabancı peşinde. Ve o isim de büyük oranda belli. İtalyan basınının da duyurduğu habere göre Safi, futbol yapılanması için destek aldığı Paolo Maldini’nin de desteğiyle Antonio Conte ile zirve gerçekleştirdi.

KISA SÜREDE SONUÇ…

Sarı lacivertli kulüple ilgili projelerini anlatan ve vizyoner bakışını sunan Safi’nin Napoli’den ayrılan ve boşta olan İtalyan teknik adama yıllık 15 milyon avrodan iki yıllık garanti mukavele önerdiği ifade edildi. 55 yaşındaki Conte’nin teklife sıcak baktığı ve değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Bu konuda kongre sonucu bekleniyor. Conte, gittiği her yerde kısa sürede tarzını gösterip beklentileri karşılayan teknik adam olmasıyla biliniyor.

LEWANDOWSKI’YE TEKLİF

Kanarya’da başkan adaylarından Hakan Safi’nin golcü adayı da belli: Robert Lewandowski. Barcelona ile mukavelesi biten 37 yaşındaki golcü oyuncuya Safi’nin yıllık 10 milyon avrodan iki sezonluk öneride bulunduğu ve olumlu cevap aldığı belirtildi. Ki Lewa’nın eşi de bu konuda sinyali vermiş ve yeni adres olarak Türkiye’yi göstermişti.

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