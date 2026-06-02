Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinin, Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de efsane başkan Aziz Yıldırım ile seçimde karşılaşmaya hazırlanan ve transfer çalışmalarını sürdüren Hakan Safi'nin milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için hamle yaptığı iddia edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU HAMLESİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hakan Safi, A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmak için harekete geçti. Haberde, milli yıldızın temsilcisinin Hakan Safi ile görüşmek için İstanbul'a geldiği belirtildi. Öte yandan, A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, dün Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile görüşme gerçekleştirdi. Bu isimlere ek olarak milli futbolcu Zeki Çelik'in de hedefteki oyuncular arasında yer aldığı ileri sürüldü.

Hakan Safi

MENAJERİYLE TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Transfer operasyonlarının Ömer Topbaş ve Özgür Özaktaç tarafından yürütüldüğü ve iki ismin bugün Hakan Çalhanoğlu'nun temsilcisiyle bir araya geldiği ifade edildi.

INTER İLE İKİNCİ ZAFER

Geçtiğimiz sezon Inter ile ikinci şampiyonluğunu yaşayan Hakan Çalhanoğlu, 30 maçta 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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