İsrail donanması, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan açıklarında müdahale etti. Filoda bulunan Türklerden aktivist Ömer Aslan, yaşananları anlattı. Gemilerin üzerinde devasa drone'lar gördüklerini belirten Aslan, lazer ışıklarıyla taciz edildiklerini söyledi. "Biz yolumuza Allah'ın izniyle motivasyonlu, inançlı bir şekilde devam ediyoruz" diyen Aslan, ablukayı kıracaklarına inandıklarını ifade etti.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Gazze için yola çıkmış, güzergah üzerindeki İtalya'nın Sicilya Adası'nda yeni katılımlarla tekne sayısını arttırarak 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılmıştı.

İsrail basını, İsrail donanmasının 29 Nisan akşam saatlerinde Akdeniz'in uluslararası sularında Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladığını duyurdu.

Ablukaya alınan filoda çok sayıda tekneyle iletişim kesilirken, 31 Türk aktivistin de teknelerde olduğu öğrenildi.

O Türk aktivistlerden Ömer Aslan, katıldığı canlı yayında İsrail müdahalesinde neler yaşandığını anlattı.

Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi! Türk aktivist yaşananları anlattı: 2 metrelik devasa drone'lar gördük

Ömer Aslan şunları söyledi:

"Beklenmedik erken bir müdahale ile karşı karşıya kaldık ama şunu belirtmeliyim. Bu filo profesyonel bir hazırlıkla yola çıktı. Şimdi Sumud Filosu dünyanın birçok ülkesinden dili, dini, rengi, ırkı farklı olan insanlar birleşti. Hiçbir çıkar gözetmeksizin herhangi bir dini eylem değil, siyasi eylem değil. İsrail'in Gazze üzerindeki bebeklere yapılan işkenceye, adaletsizliğe dur demek için insani bir eylem olarak, şiddetsiz eylem olarak Sumud Filosu yola çıktı.

"DEVASA DRONE'LAR GÖRDÜM"

İspanya'dan açıldıktan sonra Yunanistan sınırlarına Girit yakınlarına yaklaştığımızda aslında uluslararası suda giderken beklenmedik bir anda yelkenli teknelerimize ve gemilerimize saldırılar meydana geldi. Bilgileri alır almaz biz hepimiz zaten gerekli önlemleri almıştık. Hemen nöbet yerimizde, benim bulunduğum güvertede, bizim üzerimizde de 2 metre büyüklüğünde devasa drone'lar gördüm. İki tane drone geldi, gözetledi gitti. Küçükleri saymıyorum zaten onlarcası ve o hareketlilik sırasında gece bir tane de bizim karşımızdan hemen yakın civarımızdan helikopter geçti. Onu fark ettik.

"İSRAİL ASKERLERİ HUKUKSUZ BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ"

İsrail bu insani eylemin karşısında, tarihin en büyük filosunun, gücünün karşısında sanırım biraz korktu ve erken bir saldırıya geçti diyebilirim. Net olarak şunu da söyleyebilirim. Uluslararası kara sularında İsrail askerleri bize hukuksuz bir saldırı gerçekleştirmiş bulundu. Bu hukuksuz bir saldırıdır. Çünkü uluslararası sularda hareket etmekteyiz.

"DRONE BİZİ SAATLERCE TAKİP ETTİ"

Saldırılarında öncelikleri şu. Bizim iletişimimizi kesmek, internetimizi kesmek, navigasyon, starlinkleri kesmek ve maalesef birkaç botumuzla iletişimimiz kesildi. Ama kaptanlarımız profesyonelce davranıyor. Bot organizatörlerimiz profesyonelce davranıyor ve devamlı irtibat halindeler. Bu devasa dediğim drone'un bir tanesi bizi saatlerce takip etti. Sonradan kayboldu. Yelkenli gemilerimize lazerli kırmızı ışık tuttukları da doğrudur. Sumud Filosu profesyonel bir çalışmayla ve stratejiyle hareket ediyor. Bunu da söyleyelim. Burada hiç kimse kahraman görmüyor kendini. Kimse kahraman değil. Ben sıradan bir insanım. Bütün ekip sıradan bir insan ama insani bir eylem var burada. İnsani eylemin gücüyle ve Gazze ablukasını kırmak adıyla böyle büyük bir filoyla yola çıktığımız için motivasyonumuz yüksek. Biz korkmuyoruz.

"ABLUKAYI KIRACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Aldığımız eğitimler sonucunda profesyonelce davranıyoruz. Mesela bu eylemin en büyük birinci kuralı şiddetsiz bir eylem olmasıdır. Hiçbir şekilde şiddete yer vermiyoruz. Şiddetle bize müdahale edildiğinde de şiddetle müdahale etmiyoruz çünkü tamamen uluslararası hukuka uygun şekilde hareket ediyoruz. Bazı gemilerimize tekrar ediyorum lazerli ışıkla tacizde bulundular, telsizden anons geçerek 'Geldiğiniz yere dönün' tehditvari mesajlar verildi. Biz yolumuza Allah'ın izniyle motivasyonlu, inançlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu ablukayı kıracağımıza inanıyoruz. Çünkü gücümüze inanıyoruz. Gücünüzü nereden alıyorsanız diye soracak olursanız net bir cevap vereyim. Dünyanın dört bir yanından dili, dini, ırkı, rengi farklı olan insanlar vicdanı ve insanlığıyla toplandı. Ve bu insanlık gücü müthiş bir enerjiyle yol almaya devam ediyor."

Haberle İlgili Daha Fazlası