Trendyol Süper Lig'in 32'inci haftasında Beşiktaş, 1 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak mücadelede Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Geride kalan 31 haftada 16 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi sonucu 56 puan toplayan siyah-beyazlılar, 4'üncü sırada yer alıyor. Ev sahibi takım ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyetle elde ettiği 37 puanla 10'uncu sırada bulunuyor.

LİGDE 14'ÜNCÜ RANDEVU

İki takım, yarınki maçla birlikte ligde 14'üncü defa rakip olacak. Daha önce oynanan 13 müsabakada siyah-beyazlı takım, 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 19 gol atarken, Gaziantep FK 15 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz, Gaziantep FK müsabakasında forma giyemeyecek.

ERSİN VE MURILLO DÖNÜYOR

Geçtiğimiz hafta oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren Fatih Karagümrük maçında sarı kart cezasından dolayı formalarından uzak kalan Ersin Destanoğlu ile sağ bek Amir Murillo, Gaziantep FK karşılaşmasıyla geri dönecek. İki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde 11'de yer alacak.

SINIRDA 2 FUTBOLCU

Gaziantep FK maçı öncesinde Beşiktaş'ta 2 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Emmanuel Agbadou ve Salih Uçan, yarın sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

