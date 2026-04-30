Beşiktaş yeni sezon için kaleci konusunda kararsız. Mukavelesi bitecek olan futbolcunun istikrarsızlığı düşündürüyor ve 1 numaralı eldiven bakılıyor. 25 yaşındaki Destanoğlu ise ‘ikinci kaleci’ olarak kulübede beklemek istemiyor.

MURAD TAMER - Kara Kartal’da yeni sezon planlamasına erken başlandı. Yönetim teknik ekibin raporu doğrultusunda hareket ederken, önemli soru işaretlerinden birisi de kaleci konusunda yaşanıyor. Ersin Destanoğlu, son dönemde çok formda olsa da sezon genelindeki istikrarsızlığı kafa karıştırıyor. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 25 yaşındaki eldivenin önceliği tabii ki siyah beyazlı kulüple görüşmek ve ona göre kariyer planlaması yapmak. Ancak buradaki kilit olay ‘1. kaleci mi?’ olacak ‘yedek kaleci mi?’

Ersin Destanoğlu

2018’DEN BU YANA

Zaman zaman taraftarın tepki gösterdiği sonra bağrına bastığı Ersin, ilerleyen yaşı sebebiyle artık ikinci kaleci olarak kulübede oturmayı düşünmüyor. Siyah beyazlılar ise daha tecrübeli ve kalede soru işareti oluşturmadan güven veren bir kaleciye bakıyor. O sebeple de şu anda taraflar somut bir adım atmadan sezon sonunu bekliyor. Destanoğlu’nun adı başka kulüplerle anılsa da o Beşiktaş’ın tavrına göre hareket edecek. Güncel piyasa değeri 2,5 milyon avro olan Ersin, 2018’den bu yana Kartal’da.

CLUP BRUGGE TAKİPTE

Sezon sonunda bonservisi elinde olacağı için Ersin Destanoğlu ile ilgilenen kulüpler arasında Avrupa’dan Club Brugge de bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası