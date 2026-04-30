Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda büyük ödül Gurvita kurucusu Bahar Şamhili Tanju’ya verilirken, farklı kategorilerde ödül alan girişimciler başarı hikâyeleriyle öne çıktı.

CANAN ERASLAN- Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması sonuçları açıklandı. Önceki akşam düzenlenen törende büyük ödüle, Gurvita kurucusu Bahar Şamhili Tanju layık görüldü. Tanju, kemik suyunu üretimiyle bu ödülü aldı.

Diğer ödüllerden biri, Novavera markasıyla yüksek kaliteli zeytinyağı üreten Bahar Alan’a verildi. Alan, markasıyla dünyanın en çok ödül alan zeytinyağını ürettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi, Blueit markasıyla Hülya Tomak oldu. Tomak, su tüketimi ve yönetimi konusunda teknoloji tabanlı modeliyle ödüle hak kazandı.

‘Nar kabuğundan alternatif deri’ üreten İpek Tüzsüzoğlu ise Türkiye’nin Sadın Sosyal Etki Girişimcisi oldu.

Yarışmanın en genci, 20 yaşındaki Sıla Elevli ise, 19 yaşında kurduğu ve bölgesinde tarımı veri odaklı ve yüksek verimli bir yapıya dönüştüren ‘Tekfındık KAdın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’ ile ödüle uzandı.

Ödül töreninde konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, bugüne kadar finansman, eğitim, pazara erişim ve cesaretlendirme olmak üzere 4 temel alanda kurguladıkları model ile son beş yılda kadın girişimcilere sağladıkları 350 milyar lirayı aşan finansmanın yanı sıra Türkiye Kadın Girişimci Akademisi ile 6 bin kadın girişimciye ulaştıklarını anlattı.

Kadın girişimciler ödüllerine kavuştu: Bu yıl 19'uncusu düzenlendi

2007 yılında 103 başvuruyla başlayan Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması’nın bu yaklaşımla 50 bini aşkın başvuruya ulaştığını da söyleyen Akten “Verdiğimiz desteklerin yanı sıra kadın girişimcileri küresel ağlarla buluşturarak uluslararası başarı hikâyelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, 19 yılda bu yarışmanın cesaretlendiren, kadınların potansiyelini görünür kılan, ilham veren ve cesaretlendiren bir platforma dönüştüğünü söyledi.

Bankanın eski yöneticilerinden ve bu yarışmanın fikir sahibi Nafiz Karadere de, ABD’de yapılan bir kadın girişimci kadın yarışmasından esinlendiğini ifade etti. Kadın girişimci oranı ABD’de yüzde 39’a ulaşırken, Türkiye’de bu oran geçen bu sürede yüzde 4,5’ten yüzde 12’ye ulaşmış durumda.

KAZANANLARA CESARET VERDİ

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ve banka yöneticileri, kazanan kadın girişimcilere ödüllerini verdi. Büyük ödül 1 milyon lira, diğer beş kategoride beş yüzer bin lira olurken, banka ve KAGİDER’in kazanan girişimcileri uluslararası pazara ulaşma konusunda da destekleyeceği belirtildi.

