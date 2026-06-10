Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Filistinli kaynaklara göre Kahire'de yürütülen müzakerelerde silahların geleceğine ilişkin bazı uzlaşı noktalarına varıldı.

Hamas temsilcileri, Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin görüşmelerde ilerleme sağlandığını duyurdu. Asharq Al-Awsat'ın Filistinli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Kahire'de gerçekleştirilen toplantılarda taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların bir kısmında uzlaşı sağlandı.

SİLAHLAR DEVREDİLMEYECEK, FİLİSTİNLİ YAPI TARAFINDAN SINIRLANDIRILACAK

Varılan tarihi uzlaşma formülüne göre, Filistinli direniş gruplarının elindeki silahların tamamen teslim edilmesi ya da başka bir güce devredilmesi seçeneği masadan kaldırıldı. Bunun yerine, askeri kapasitenin belirli sınırlar içinde tutulması ve kontrolünün tamamen yerli bir Filistinli idari yapı tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu güvenlik önlemlerinin ve yol haritasının sahada uygulanması tamamen aşamalı bir takvime bağlanacak. Bu takvimin işleyişi; İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi ve Tel Aviv yönetiminin ateşkes mutabakatı kapsamındaki tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi şartına doğrudan endeksli olacak. Anlaşmanın resmi olarak tüm dünyaya ilan edilmesi ise İsrail ve ABD yönetimiyle yürütülen teknik detayların tamamen netleştirilmesinin ardından gerçekleştirilecek.

MİT Başkanı İbrahim Kalın devreye girdi! Kahire’deki güvenlik zirvesinden tarihi uzlaşma çıktı

NE OLMUŞTU? MİT BAŞKANI KALIN’DAN KAHİRE’DE YOĞUN GÜVENLİK MESAİSİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını şekillendirmek üzere arabulucu ve garantör ülkelerin liderliğini üstlenerek Kahire'ye çıkarma yapmıştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın koordinesinde pazar günü başlayan zirvede MİT Başkanı Kalın, Filistinli grupların temsilcilerinin yanı sıra stratejik ortaklarla da kritik temaslar yürüttü. Görüşmelerde, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ve ilk etapta esir takası ile kısmi çekilmeyi içeren ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için "yol haritası" niteliğinde bir taslak metin hazırlandı. Masada Gazze’nin gelecekteki yönetimi, bölgenin yeniden imarı, uluslararası istikrar gücü konuşlandırılması ve İsrail’in tamamen geriletilmesi gibi hayati güvenlik parametreleri yapıcı bir atmosferde karara bağlandı.

BÖLGESEL KRİZLER DE MASADAYDI

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Kahire’deki ana zirvenin marjında bölgesel güvenliği doğrudan ilgilendiren gizli bir diplomasi trafiği de yürüttü. Kalın, Mısır İstihbarat Bakanı Hasan Reşad ve Katar Başbakanı aynı zamanda Dışişleri Bakanı olan Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile üçlü bir araya geldi.

Üst düzey güvenlik zirvesinde, sadece Gazze değil; Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren ABD/İsrail – İran Savaşı'nın durdurulması, Somali, Sudan ve Libya'daki son askeri ve stratejik gelişmeler de masaya yatırılarak kapsamlı ortak hareket planları değerlendirildi.

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