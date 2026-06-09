Geçen haftaki ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından bu hafta küresel piyasalar enflasyon rakamları ve merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı. Hafta sonu yaşanan İsrail-İran geriliminin piyasalara yeni bir bahane sunduğunu belirten İslam Memiş, oynaklığın süreceği uyarısında bulunarak "2026 yılı fiyata bakma değil, toplama yılıdır" dedi. Uzman isim, ons altın, gram altın, borsa, gümüş ve petroldeki güncel hedef seviyeleri de tek tek açıkladı.

Küresel piyasalarda oldukça yoğun bir haftanın geride bırakıldığını ve yenisine girildiğini ifade eden İslam Memiş, geçen hafta açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde geldiğini anımsattı.

Bu hafta ise hem küresel ekonomik verilerin hem de kritik enflasyon rakamlarının takip edileceğini belirten Memiş, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararlarını açıklayacağını vurguladı.

Yarın açıklanacak rakamlar her şeyi değiştirebilir! İslam Memiş'ten kritik değerlendirme

JEOPOLİTİK GERİLİMLERİN KISKACINDA PİYASA

Ekonomik veri yoğunluğunun yanı sıra hafta sonu İsrail'in İran'a saldırmasıyla piyasaların kendine yeni bir bahane bulduğunu söyleyen Memiş, petrol tarafındaki %2'lik artışların düşüşleri desteklediğini ifade etti.

Yatırımcıların merak ettiği "Uzun vadede bu yükselişler devam edecek mi?" sorusuna net bir "Evet" cevabını veren analist, kısa vadeli baskılanma dönemlerinin birer fırsat olduğunu dile getirdi.

Yarın açıklanacak rakamlar her şeyi değiştirebilir! İslam Memiş'ten kritik değerlendirme

Merkez bankaları nasıl topluyorsa yatırımcıların da bu dönemleri toplama fırsatı olarak görmesi gerektiğini belirten Memiş, Ocak ayında yaptıkları "2026 yılında güçlü bir psikoloji ve iyi bir finansal okuryazarlık lazım" uyarısını hatırlatarak bu durumun yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Yarın açıklanacak rakamlar her şeyi değiştirebilir! İslam Memiş'ten kritik değerlendirme

ALTIN, GÜMÜŞ VE PETROLDE SON DURUM VE HEDEF SEVİYELER

Piyasalarda her gün farklı bir fiyatlamanın karşımıza çıkacağını belirten İslam Memiş, jeopolitik gerilimler azalmadıkça ve bir anlaşma haberi gelmedikçe oynaklığın süreceğini ifade etti. Yaşanan anlık düşüşlerin ardından toparlanma eğilimi gösteren emtia piyasalarındaki güncel rakamları paylaşan Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 4338 dolar, gram altının ise 6.500 lira seviyesine geldiğini aktardı.

Petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşandığına dikkat çeken uzman, dün 100 dolar seviyesinin üzerinde olan petrolün şu anda 95 dolara gerilediğini, ancak ertesi gün yeniden satışların görülebileceğini belirtti. Döviz tarafının ise hem dolarda hem de euroda oldukça stabil ve sakin bir seyir izlediğini kaydetti.

Yarın açıklanacak rakamlar her şeyi değiştirebilir! İslam Memiş'ten kritik değerlendirme

Özellikle gümüş tarafını çok önemsediğini sık sık dile getirdiğini hatırlatan İslam Memiş, gümüşün şu an 68 dolar seviyesinde olduğunu ifade etti. Gümüş için beklentilerini koruduğunu belirten analist, yukarı yönlü hareketlerin devamında ilk hedefin 72 dolar olduğunu, ardından yükseliş trendinin süreceğini öngördü.

Yarın açıklanacak rakamlar her şeyi değiştirebilir! İslam Memiş'ten kritik değerlendirme

YARIN KRİTİK GÜN

Borsa İstanbul'un performansını da değerlendiren İslam Memiş, endekste güzel bir performans yakalandığını aktardı. Borsanın 13.860 puan seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, teknik olarak takip edecekleri seviyeleri paylaştı. 14.000 puan seviyesinin üzerindeki ataklarda, yukarı yönlü hareketin devamı için 14.500 puan seviyesinin teknik olarak hedef konumunda kalacağını sözlerine ekledi.

Bugün yurt dışı piyasalarda politikanın ve yeni jeopolitik gerilimlerin biraz daha fazla konuşulacağını belirten Memiş, asıl kritik günün ise yarın olacağına işaret etti. Yarın Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarının küresel piyasaların yönü açısından çok büyük bir önem taşıdığının altını çizdi.





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