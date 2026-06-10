YKS, ALES, KPSS, DGS ve YDS gibi ÖSYM sınavlarına başvuracak adaylar, Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapabilmek için şifre yenileme işlemlerini araştırıyor. Özellikle ÖSYM şifresini unutan veya güvenlik sorusunu hatırlamayan adaylar, hesaplarına yeniden erişim sağlamanın yollarını merak ediyor.

ÖSYM'nin tüm sınav başvuruları ve sonuç işlemlerinin yürütüldüğü Aday İşlemleri Sistemi, milyonlarca aday tarafından kullanılıyor. Başvuru dönemlerinin yoğunlaştığı günlerde şifre unutma ve hesap erişim sorunları da gündeme gelirken, adaylar şifre yenileme adımlarını ve güvenlik sorusu uygulamasını araştırmaya başladı.

ÖSYM AİS ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL YENİLERİM?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak isteyen ancak şifresini unutan adaylar, sistem üzerindeki "Şifremi Unuttum" seçeneğini kullanarak yeni şifre oluşturabiliyor. Bunun için adayın T.C. kimlik numarasını ve ekranda yer alan güvenlik kodunu girmesi gerekiyor. Daha sonra daha önce sisteme tanımlanan güvenlik sorusunun doğru şekilde cevaplanması isteniyor.

ÖSYM AİS şifremi unuttum nasıl yenilerim? ÖSYM AİS güvenlik sorusu nedir?

Kimlik doğrulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar yeni şifre belirleyerek hesaplarına yeniden erişim sağlayabiliyor. Ancak bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için sistemde güvenlik sorusunun önceden tanımlanmış olması gerekiyor. Güvenlik sorusu ve kimlik bilgileri doğrulanamadığında internet üzerinden şifre yenileme işlemi yapılamıyor.

ÖSYM ayrıca adayların e-Devlet üzerinden de sisteme giriş yapabilmesine imkan tanıyor. Bu nedenle e-Devlet hesabı bulunan adaylar, ÖSYM şifresini hatırlamasalar bile AİS sistemine e-Devlet bilgileriyle erişim sağlayabiliyor.

ÖSYM AİS şifremi unuttum nasıl yenilerim? ÖSYM AİS güvenlik sorusu nedir?

ÖSYM AİS GÜVENLİK SORUSUNU UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre güvenlik sorusunu veya cevabını unutan adaylar internet üzerinden yeni şifre oluşturamıyor. Sistem bu durumda "Güvenlik sorunuz tanımlı değildir" veya doğrulama hatası uyarısı verebiliyor. Bu nedenle adayların alternatif yöntemlere başvurması gerekiyor.

Güvenlik sorusunu hatırlamayan adaylar, eğer e-Devlet hesapları varsa doğrudan e-Devlet ile giriş yapabiliyor. e-Devlet erişimi bulunmayan adayların ise ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya yetkili başvuru merkezlerine şahsen müracaat ederek yeni şifre almaları gerekiyor.

ÖSYM AİS şifremi unuttum nasıl yenilerim? ÖSYM AİS güvenlik sorusu nedir?

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI

ÖSYM AİS giriş ekranı üzerinden adaylar sınav başvurularını yapabiliyor, sınav giriş belgelerini görüntüleyebiliyor ve sonuç bilgilerine ulaşabiliyor. Ayrıca tercih işlemleri, eğitim bilgisi güncellemeleri ve iletişim bilgisi değişiklikleri de sistem üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

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