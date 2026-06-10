ÖSYM sınavlarına başvurmak isteyen adaylar, Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) nasıl kayıt olunacağını ve ilk şifrenin nasıl alınacağını araştırıyor. Özellikle e-Devlet üzerinden ÖSYM sistemine kayıt işlemleri, sınav başvuru dönemlerinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, ÖSYM AİS ilk şifre nasıl alınır, e-Devlet'ten ÖSYM şifresi alınır mı?

YKS, ALES, KPSS, YDS ve diğer ÖSYM sınavlarına başvuracak adaylar için Aday İşlemleri Sistemi büyük önem taşıyor. Sisteme ilk kez giriş yapacak adaylar, ÖSYM AİS hesabının nasıl oluşturulduğunu ve e-Devlet üzerinden kayıt işleminin mümkün olup olmadığını öğrenmek istiyor.

ÖSYM AİS İLK ŞİFRE NASIL ALINIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ilk kez kayıt olacak adaylar, işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bunun için adayların ÖSYM'nin AİS internet adresine giriş yaptıktan sonra ana sayfada bulunan "e-Devlet ile Kayıt Ol" seçeneğini kullanmaları gerekiyor. Sistem, kullanıcıyı e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama ekranına yönlendiriyor.

Adaylar bu ekranda T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ÖSYM AİS kaydını oluşturabiliyor. Kimlik bilgileri ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nda yer alan fotoğraf bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sistemlerinden elektronik ortamda alınarak ÖSYM kayıtlarına işleniyor. Böylece adaylar herhangi bir başvuru merkezine gitmeden sistem üyeliğini tamamlayabiliyor.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra adaylar sınav başvurularını internet üzerinden bireysel olarak yapabiliyor, iletişim bilgilerini güncelleyebiliyor ve eğitim bilgilerini kontrol edebiliyor.

ÖSYM AİS ilk şifre nasıl alınır, e-Devletten ÖSYM şifresi alınır mı?

E-DEVLET'TEN ÖSYM ŞİFRESİ ALINIR MI?

Adayların sıkça sorduğu konuların başında "e-Devlet'ten ÖSYM şifresi alınır mı?" sorusu geliyor. ÖSYM'nin uyguladığı sistemde doğrudan e-Devlet üzerinden ÖSYM hesabı oluşturulabiliyor. Ancak e-Devlet şifresi ile ÖSYM şifresi aynı sistemler değil. Adaylar, e-Devlet hesaplarını kullanarak ÖSYM AİS kaydı oluşturabiliyor ve sisteme erişim sağlayabiliyor.

e-Devlet şifresi ise PTT şubelerinden veya yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve konsolosluklarından temin edilebiliyor. e-Devlet hesabı bulunmayan adayların öncelikle geçerli bir e-Devlet şifresi edinmeleri gerekiyor.

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