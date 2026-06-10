2026 ÖSYM takvimine göre ALES/2 başvuruları bugün başlıyor. Yüksek lisans, doktora ve akademik personel alımlarında kullanılan sınava katılmak isteyen adaylar ALES başvuru tarihleri, başvuru ekranı ve sınav ücretine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, ALES başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ikinci oturumu için başvuru süreci başladı. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, başvuruların nasıl yapılacağını, ücret bilgisini ve güncellenen sınav tarihini merak ediyor.

ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026-ALES/2 başvuruları, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 10 Haziran 2026 Çarşamba günü başlayacak. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor. Başvuru işlemlerinin tamamlanabilmesi için sınav ücretinin de belirtilen süre içerisinde yatırılması gerekiyor. Başvurular henüz başlamadı, ÖSYM'nin gün içinde başvuru ekranını açması bekleniyor.

Başvurular ise 18 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ayrıca geç başvuru 25 Haziran 2026 olarak açıklandı.

ALES başvuruları başladı mı, saat kaçta başlıyor? ALES/2 başvuru ekranı ve ücreti

ALES/2 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES/2 başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, sınav başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlayabiliyor.

Başvuru işlemlerinin ardından adayların sınav ücretini belirtilen ödeme yöntemleriyle yatırması gerekiyor. Başvuru sürecinde aday bilgilerinin güncel olması ve eğitim bilgilerinin kontrol edilmesi önem taşıyor. ÖSYM tarafından yapılabilecek duyuruların da düzenli olarak takip edilmesi tavsiye ediliyor.

ALES BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES başvuruları başladı mı, saat kaçta başlıyor? ALES/2 başvuru ekranı ve ücreti

ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026-ALES/2 sınav ücreti ilk sınavda 1200 TL olarak uygulanmıştı. İkinci sınavda da benzer ücretin uygulanması öngörülüyor. Başvuruların başlamasıyla kesin ücret belli olacak. Adayların başvurularını tamamlayabilmeleri için belirtilen sınav ücretini başvuru süresi içerisinde yatırmaları gerekiyor.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, ÖSYM'nin anlaşmalı bankaları ve elektronik ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ücret bilgisinin yanı sıra ödeme yöntemleri ve son ödeme tarihleri de kılavuzda ayrıntılı şekilde açıklanıyor. Bu nedenle adayların başvuru işlemleri öncesinde güncel kılavuzu incelemesi gerekiyor.

ALES başvuruları başladı mı, saat kaçta başlıyor? ALES/2 başvuru ekranı ve ücreti

ALES NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav takvimine göre 2026-ALES/2 sınavı 2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak. Daha önce 26 Temmuz 2026 olarak açıklanan sınav tarihi, alınan yeni karar doğrultusunda değiştirildi.

Sınav tarihindeki değişikliğin, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle yapıldığı duyuruldu. Sınav sonuçlarının ise 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası