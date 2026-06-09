2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav programına göre lisans, ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri netleşti. İşte KPSS başvuru tarihi ve sınav takvimi...

KPSS başvuru tarihi ve sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Farklı eğitim düzeylerinden adayların katılım sağlayacağı KPSS maratonunda başvurular yaz aylarında başlayacak. Sınav sonuçları ise kademeli olarak sonbahar aylarında açıklanacak.

KPSS başvuru tarihi ve sınav takvimi: 2026 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim için geri sayım başladı

KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS Lisans ve Alan Bilgisi oturumları için başvurular 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayıp 13 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar ise 22-23 Temmuz tarihlerinde geç başvuru işlemlerini yapabilecek.

KPSS ön lisans için başvuru dönemi 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında olacak. Geç başvurular ise 19-20 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KPSS başvuru tarihi ve sınav takvimi: 2026 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim için geri sayım başladı

KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar başvurularını 27 Ağustos-8 Eylül 2026, geç başvurularını ise 15-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

DHBT'ye girecek adaylar için başvurular 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru işlemleri ise 5 Ekim 2026 tarihinde tamamlanacak.

KPSS başvuru tarihi ve sınav takvimi: 2026 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim için geri sayım başladı

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılında KPSS maratonu Eylül ayında başlayacak. Lisans düzeyindeki Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.

Alan Bilgisi sınavlarının ilk oturumları 12 Eylül'de, ikinci gün oturumları ise 13 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Ön lisans mezunlarının katılacağı KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Ortaöğretim mezunları için düzenlenecek KPSS ise 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. DHBT sınavı da 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS başvuru tarihi ve sınav takvimi: 2026 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim için geri sayım başladı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek. KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanma tarihi ise 19 Kasım 2026 olarak duyuruldu.

DHBT sonuçları da 25 Kasım 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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