Ardahan’da kaybolan kadının cansız bedeni ahırda bulunurken, olayın şüphelisi damadı Erzurum’da yakalandı. Muğla’da ise sokak ortasında iki kadına ateş açıp öldüren saldırgan her yerde aranıyor.

DAMAT DEHŞETİ!

Ardahan merkeze bağlı Taşlıdere köyünde dün akşam saatlerinden beri haber alınamayan 60 yaşındaki M.Ö.'nün akıbeti, jandarma ekiplerinin aramasıyla ortaya çıktı. Yaşlı kadının cansız bedeni, evinin ahırında başından darbe almış halde bulundu.

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan JASAT ekipleri, cinayet şüphelisi olarak kadının damadı olan G.S.’nin (43) peşine düştü. Olaydan sonra köyden kaçan damat, jandarmanın takibi sonucu Erzurum’da yakalanarak gözaltına alındı. Kan donduran olayla ilgili incelemeler tüm hızıyla sürüyor.

MUĞLA'DA 2 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Ortaca ilçesi ise sokak ortasında işlenen çifte cinayetle sarsıldı. Terzialiler Mahallesi'ndeki bir otelin önünde meydana gelen olayda, E.C. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Seray Yılmaz (25) ve Hatice Yeysikan'a (32) ateş açtı.

Silah sesleri üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 25 yaşındaki Seray Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Yeysikan ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlısı E.C.'yi yakalamak için bölgeyi abluka altına aldı.

