Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belediye tarafından yürütülen sosyal tesis inşaatının temel kazısı sırasında bir mağara içerisinde küp parçaları ve insan kemikleri bulundu. Bölgede tarihi kalıntılara rastlanılması üzerine kazı çalışmalarına ara verildi.

Hatay'da Kırıkhan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Mahallesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, bir mağara içerisinde mezar ile küp parçaları ve insan kemiklerine rastlandı.

Durumun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye arkeolog ve teknik ekip sevk edildi.

Hatayda temel kazısından tarih fışkırdı!

Ekiplerin ilk incelemelerine göre, söz konusu bulguların bölgenin tarihi yapısı gereği olağan nitelikte olduğu tespit edildi.

KAZI ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Bölgede kazı çalışmalarının ilgili kurumların bilgisi ve denetimi çerçevesinde geçici olarak durdurulduğu, incelemelerin tamamlanmasının ardından mevzuata uygun şekilde yeniden başlatılacağı kaydedildi.

