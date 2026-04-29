Anadolu Ajansı
Kesilen ağaç kamyoneti ezdi, sürücü feci şekilde can verdi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kesilen ağacın üzerine devrildiği kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Osmangazi ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde seyir halindeki kamyonetin üzerine yol kenarında kesilen çam ağacının devrilmesi sonucu sürücü Temel Kurt araç içinde sıkışarak can verdi.
- Olay Osmangazi ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi.
- Temel Kurt idaresindeki kamyonetin üzerine yol kenarında kesilen çam ağacı devrildi.
- Sürücü Temel Kurt araç içinde sıkıştı.
- Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
- Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Kurt'un olay yerinde cansız bedeni bulundu.
- Kurt'un cesedi incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
- Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Osmangazi ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde Temel Kurt idaresindeki kamyonetin üzerine, seyir halinde olduğu sırada yol kenarında kesimi yapılan çam ağacı devrildi.
ARAÇTA CAN VERDİ
Sürücü Temel Kurt araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kurt'un cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili 1 şüphelinin jandarma ekiplerine gözaltına alındığı bildirildi.
