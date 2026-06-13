Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde önemli bir değişikliğe gidildi. Teminat gösterilmeden tecil edilebilecek vergi borcu tutarı 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi. Böylece mükellefler, 10 milyon liraya kadar olan borçlarını teminat sunmadan taksitlendirebilecek.

Vergi borcu bulunan mükellefleri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminat alınmadan tecil edilebilecek tutar önemli ölçüde artırıldı.

TEMİNATSIZ TECİL LİMİTİ 10 MİLYON TL'YE ÇIKTI

Düzenleme kapsamında daha önce 250 bin lira olarak uygulanan teminatsız tecil limiti 10 milyon liraya yükseltildi. Böylece vergi borcunu peşin ödeme imkanı bulunmayan kişi ve işletmeler, çok daha yüksek tutarlardaki borçlarını teminat göstermeden taksitlendirebilecek.

Vergi borcu olanlara nefes aldıracak karar! Limit 10 milyon liraya çıkarıldı

10 MİLYON TL'YE KADAR TEMİNAT YOK

Vergi mevzuatında yer alan tecil uygulaması, kamu alacaklarının belirli şartlar altında ertelenmesine ve taksitler halinde ödenmesine imkan tanıyor. Yeni kararla birlikte özellikle nakit akışı sıkıntısı yaşayan işletmelerin ödeme yükünün hafifletilmesi ve vergi tahsilat süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu değişiklik sayesinde 10 milyon liraya kadar olan vergi borçlarının taksitlendirilmesinde mükelleflerden herhangi bir teminat istenmeyecek. Bu tutarı aşan borçlarda ise mevcut uygulamalar çerçevesinde aşan kısım için teminat gösterilmesi gerekecek.

VERGİ ÖDEMELERİNDE KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Düzenleme, ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini desteklerken mükelleflerin vergi yükümlülüklerini daha rahat yerine getirmelerine de imkan tanıyacak. Vergi borçlarını yapılandırmak veya taksitlendirmek isteyen mükellefler ilgili vergi dairelerine başvurarak tecil imkanından yararlanabilecek.

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