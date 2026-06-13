Bir milyon adayın başvurduğu LGS'nin ilk oturumu saat 09.30'da başladı. 30 bine yakın personel okul çevrelerinde asayişi sağlarken, ilk oturum 10.45'te sona erecek.

Ortaokulların 8'inci sınıflarında okuyan 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin başvuru yaptığı sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor.

İLK OTURUMDA 50 SORU SORULACAK

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün iki oturum halinde yapılacak. Sınavın ilk oturumu olan sözel bölüm sınavı saat 09.30'da başladı.

Saat 10.45'te sona erecek oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre tanınacak.

LGS maratonu başladı! İlk oturum saat 10.45'te sona erecek

İKİNCİ OTURUM 11.30'DA BAŞLAYACAK

İkinci oturuma geçmeden önce 45 dakika mola verilecek. Bu süre zarfında öğrenciler okulun bahçesinde dolaşabilecek veya ihtiyaçlarını giderebilecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek. İkinci oturumda öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak.

ÖZEL BESLENME PAKETLERİ DAĞITILACAK

Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülkede yer alan 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımı ile gerçekleştirilecek. İlk kez talep eden adaylara özel beslenme paketleri dağıtılacak. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİYE EK 20 DAKİKA!

Özel durumları dolayısıyla evde veya hastanede sınava alınacak öğrenciler ile görme engelli ve az gören öğrencilere yönelik de gerekli tedbirler alındı.

Özel gereksinimli öğrencilere 20 dakika ek süre verilecek. Bu öğrencilere "Sınav Tedbir Hizmeti Uygulayıcı Kursu"nu tamamlayan öğretmenler "okuyucu ve kodlayıcı" olarak eşlik ediyor.

LGS maratonu başladı! İlk oturum saat 10.45'te sona erecek

KAMERA SİSTEMLERİ İLE İZLENİYOR

Sınavda güvenliğin artırılması amacıyla bütün binaların girişlerinde sınav görevlilerinin üst arama kontrolünün sağlanması, toplantı odalarında ise sınav evraklarının salon görevlilerine dağıtım süreçlerinin izlenebilmesi için yapay zeka destekli altyapıya sahip kamera, bazı binalarda da sınavın gerçekleştirileceği salonlarda kamera sistemi kurulumu gerçekleştirildi.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

VELİLER ÇOCUKLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan, Çankaya'daki Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi.

Okuldaki görevliler tarafından uyarı, bilgilendirme ve üst aramasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.

Bazı veliler de sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar gelirken, görevliler sınav öncesinde okul çevresinde bekleyenlerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

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