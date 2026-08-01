Yapay zekâ yarışında kartlar yeniden dağıtılıyor. Devletlerin güvenlikten ekonomiye, diplomasiden toplumsal düzene kadar tüm alanlarda yeni bir rekabet içine girdiğine işaret eden Milli İstihbarat Akademisi (MİA) yapay zeka konusunda dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Yapay zekânın küresel güç mücadelesinin merkezine yerleştiğine dikkat çekilen “Dünya Siyasetinde Teknopolitik Düzen Tartışmaları ve Türkiye” başlıklı raporda, Türkiye'nin nükleer teknolojilerde yaşadığı stratejik kaybın benzerini yapay zekâ alanında yaşamaması için uyarıda bulunuldu. Raporda, “Türkiye kendi teknopolitik modelini oluşturmalı, kuralları koyan ülkeler arasında yer almalı” çağrısı yapıldı.

YAPAY ZEKÂ ARTIK TEKNOLOJİ DEĞİL, GÜÇ MESELESİ

Rapora göre, yapay zekâ artık yalnızca yazılım geliştirme ya da dijital dönüşüm başlığı değil; devletlerin kapasitesini, küresel güç dengelerini ve geleceğin uluslararası düzenini belirleyecek en kritik stratejik unsur haline geldi. En çarpıcı uyarı ise Türkiye'nin geçmişte nükleer teknolojilerde yaşadığı fırsat kaybına ilişkin oldu. Raporda, benzer bir stratejik kırılmanın bugün yapay zekâ alanında yaşandığı belirtilerek, Türkiye'nin bu kez oyunun dışında kalmaması gerektiği vurgulandı.

TÜRKİYE, KENDİ MODELİNİ KURMALI

Ayrıca, dünyada öne çıkan teknorealist, teknopragmatist ve teknohümanist yaklaşımların tek başına Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamadığı ifade edildi. Türkiye'nin; teknolojik kapasiteyi, devlet gücünü, insan onurunu ve kültürel çoğulculuğu aynı potada buluşturan kendine özgü bir teknopolitik model geliştirmesi gerektiğine işaret edilen rapora göre, Türkiye'nin asıl avantajı, stratejik güç ile adalet anlayışını birlikte taşıyabilecek tarihsel ve kurumsal birikime sahip olması.

İSTİHBARAT VE SAVUNMA İÇİN KRİTİK UYARI

Raporda, yapay zekânın özellikle savunma ve istihbarat alanlarında ezber bozacak sonuçlar doğuracağı kaydedildi. Yeni teknolojilere hazırlıksız yakalanan ülkelerin stratejik sürprizlerle karşılaşabileceğinin belirtilirken, Türkiye'nin yalnızca teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyi geliştiren ve yönlendiren ülkeler arasında yer almasının ulusal güvenlik açısından zorunluluk haline geldiği ifade edildi.

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TÜRKİYE'NİN AVANTAJI VAR AMA...

Rapor, Türkiye'nin savunma sanayisindeki tecrübesi, kamu-özel sektör iş birlikleri ve genç insan kaynağı sayesinde önemli bir başlangıç avantajına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Buna karşın veri yönetişimi, kurumsal koordinasyon, şeffaflık ve hesap verebilirlik alanlarında eksikliklerin bulunduğu; bu alanlarda hızlı adımlar atılmaması halinde teknolojik kapasitenin tek başına yeterli olmayacağı uyarısı yapılıyor.

HEDEF: KURALLARI KOYAN ÜLKE OLMAK

Rapora göre, Türkiye'nin hedefi sadece yapay zekâyı kullanan ülkeler arasında yer almak değil, küresel standartların belirlendiği masalarda söz sahibi olmak olmalı. Bu kapsamda Türkiye'nin uluslararası kuruluşlarda daha güçlü temsil edilmesi, yapay zekâ diplomasisini geliştirmesi ve uluslararası teknopolitik ittifaklarda aktif rol üstlenmesi gerektiği vurgulanıyor. MİA yapay zeka teknolojinde Türkiye’nin öne çıkması için şu önerilerde bulundu: “Türkiye kendi teknopolitik modelini geliştirmeli. Yapay zekâ dış politikanın yeni başlıklarından biri haline getirilmeli. Türkçe büyük dil modelleri ve ulusal yapay zekâ altyapısı kurulmalı. Kritik teknolojilerde yabancı bulut ve işlemci bağımlılığı azaltılmalı. Kamu kurumlarında yapay zekâ uygulamaları risk seviyesine göre denetlenmeli. Biyometrik gözetim sistemleri açık yasal çerçeveye bağlanmalı. Yapay zekâ kararlarında insan denetimi zorunlu tutulmalı. Veri güvenliği ve veri egemenliği ulusal güvenlik başlığı olarak ele alınmalı. Savunma sanayisinde geliştirilen teknolojiler sağlık, afet ve tarım gibi alanlara aktarılmalı. Vatandaşın anlayabildiği ve itiraz edebildiği yapay zekâ sistemi temel ilke olmalı. Nükleer teknolojilerde kaçırılan stratejik fırsat bugün yapay zekâ alanında yeniden yaşanıyor. Türkiye bu kez oyunun gerisinde kalmamalı.”

OYUNUN KURALLARINI YAZAN ÜLKE

Raporun vardığı sonuç ise net: “Yapay zekâ çağında güçlü olmak yalnızca teknoloji üretmekle değil; veri, insan kaynağı, hukuk, etik, diplomasi ve güvenliği aynı stratejide buluşturabilmekle mümkün olacak. Türkiye'nin önünde ise tarihi bir fırsat bulunuyor: Bu kez teknolojiyi sadece kullanan değil, oyunun kurallarını yazan ülkeler arasında yer almak.”



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