Sıcak havalarla birlikte görülen akut ishal vakalarında artış yaşanırken, uzmanlar özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Bozulan gıdalar, hijyen eksikliği, havuz ve su parklarının yoğun kullanımı yaz aylarında ishal riskini artırıyor. Orzax Medikal Müdürü Gamze Kavas, akut ishal tedavisinde kaybedilen sıvının yerine konmasının temel yaklaşım olduğunu, çinko desteğinin ise hastalığın süresini kısaltıp bağırsakların iyileşmesini desteklediğini söyledi.

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Kavas, “Klinik çalışmalar ve sistematik derlemeler net bir şekilde göstermektedir ki; çinko desteği akut ishalin süresini kısaltmakta, dışkı çıkışını azaltmakta ve hatta takip eden iki üç ay içerisinde yeni ishal ataklarının görülme riskini düşürmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF’ de akut ishal geçiren çocuklarda sıvı tedavisinin yanında 10-14 gün çinko desteği öneriyor” dedi.

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