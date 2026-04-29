Atina’da düzenlenen 3. Uluslararası Deniz Güvenliği Konferansı’nda konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin içine düştüğü "Türkiye takıntısını" ilk kez itiraf etti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, katıldığı 3. Uluslararası Deniz Güvenliği Konferansı’nda ülkesinin savunma stratejisi ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE BİZİM BİRİNCİL ENDİŞEMİZ OLMAMALI"

Dendias, Yunanistan’ın tüm stratejisini Türkiye üzerine kurmasının getirdiği zafiyeti kabul ederek, ülkesinin Türkiye merkezli bir bakış açısıyla hareket etmemesi gerektiğini ilk kez itiraf etti.

Türkiye’nin bölgesel gücü karşısında Atina’nın odağını kaybetmesinden rahatsız olan Dendias, şu itirafta bulundu:

"Yunanistan, Türkiye merkezli bir ülke haline gelmemeli. Türkiye bizim birincil endişemiz değil ve olmamalı."

DENİZ HUKUKU ELEŞTİRİSİ

Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğü ve adaların deniz yetki alanlarına ilişkin ezber bozan tezleri karşısında savunmaya geçen Dendias, Ankara’nın haklı argümanlarını itibarsızlaştırmaya çalışırken aslında duydukları büyük rahatsızlığı hakkında, "Bir hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisi bu tür argümanlar sunsa, ya doğrudan başarısız olur ya da alay konusu olurdu." şeklinde skandal açıklamaya imza attı.

Dendias, Yunanistan için UNCLOS’un "kutsal bir pusula" olduğunu ifade etti.

SAVUNMA MODELİNDE DÖNÜŞÜM: EGE'Yİ AŞİL KALKANI'YLA KORUYACAĞIZ"

Dendias, konuşmasında Yunanistan’ın deniz savunmasında geleneksel yapılardan daha teknolojik ve maliyet etkin bir modele geçiş yaptığını öne çıkararak, İnsansız su üstü ve su altı araçları ile füze sistemlerinin entegre edileceği açıkladı:

“Ege'yi korumak için daha teknolojik ve maliyet etkin bir modele geçiş yapılıyor. Yeni model fırkateynlere dayalı geleneksel deniz yapısından çok katmanlı bir savunma ekosistemine doğru ilerliyor.Yeni sürecimiz Aşil Kalkanı olacak.

2030 Gündemi kapsamında yer alan ve Aşil Kalkanı olarak bilinen savunma konseptini anlatan Dendias, planın detaylarını paylaştı:

"Ulusal bir uydu sisteminin devreye alınmasını, ardından Yunanistan’ın ilk yerli iletişim uydusunun fırlatılmasını ve insansız sistemler ile gelişmiş iletişim araçlarının orduya tam entegrasyonunu göreceğiz"

İSRAİL GÖLGESİNDE AŞİL KALKANI

Atina yönetimi, Türkiye ile normalleşme ve refah odaklı bir politika izlemek yerine, "Türkiye saplantısı" nedeniyle ülkeyi yeni bir silahlanma macerasına sürüklüyor.

Stratejinin en somut örneği olan Aşil Kalkanı projesi için Yunan Parlamentosu, 16 Mart 2026’da yaklaşık 4 milyar avroluk dev bir bütçe paketini onaylayarak Yunan Yüksek Savunma Konseyi’nin kullanımına sundu.

Uluslararası anlaşmalara göre silahsızlandırılması gereken Kerpe ve Semadirek adalarına hava savunma sistemleri yerleştiren Atina, bölgesel krizleri de istismar etmekten geri durmuyor. İran’a yönelik savaş tamtamlarını fırsat bilen Miçotakis hükümeti, Kıbrıs’ın güneyine savaş uçakları ve gemileri sevk ederek gerilimi tırmandırıyor.

Dendias ve Miçotakis ikilisinin 2009 ekonomik krizinden ders çıkarmadığı görülürken, 3 milyar avrosu doğrudan "Aşil Kalkanı"na ayrılan bu bütçenin Yunan halkını yeni bir mali felakete sürüklemesinden endişe etmekte. Adı her ne kadar "savunma" olsa da yedi katmanlı ve bütünleşik bir yapıdan oluşan proje, balistik füzelerden İHA-savar sistemlerine kadar aslında bir "saldırı mimarisi" teşkil ediyor.

Atina, Türkiye ile refah içinde bir gelecek yerine, yabancı askeri üslere kapılarını açarak güvenliğini dış güçlerin inisiyatifine bırakmayı tercih ediyor.

AVRUPA'YA ASPIDES SİTEMİ

Yunan basınının amiral gemilerinden To Vima gazetesinde yer alan habere göre de Savunma Bakanı Dendias, konferanstaki konuşmasının son bölümünde Türkiye’ye yönelik dolaylı uyarılarını sertleştirirken, Avrupa Birliği’ne de sitem dolu mesajlar gönderdi.

Kızıldeniz'deki AB deniz operasyonu ASPIDES hakkında da yorum yapan Dendias, Avrupa'nın operasyona katılımının sınırlı kalmasını eleştirdi:

"Avrupa, jeopolitik bir aktör olarak ciddiye alınmak istiyorsa daha fazlasını yapmalıdır."

"BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR"

To Vima gazetesinin aktardığına göre Dendias ayrıca Türkiye'nin hamlelerine yönelik varsayımsal senaryolara değinerek, sınır ihlaline kalkışacak her türlü odağın 'bedelini çok ağır ödeyeceği' konusunda uyarıda bulundu

