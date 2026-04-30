İzmir Bornova’daki zincirleme kazada 1 polis şehit olurken toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan tırın 10 araca çarptığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan ilk incelemelerde fren izine rastlanılmadı.

İzmir Bornova’da meydana gelen ve bir polis memurunun şehit düştüğü 10 araçlık zincirleme trafik kazasına ait dehşet verici güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Evka-3 sapağında yaşanan faciada, kontrolünü kaybeden bir tırın refüjü aşarak karşı şeride daldığı ve araçları kağıt gibi ezerek sürüklediği anlar saniye saniye kaydedildi.

Bir polis şehit olmuştu... Bornova'daki facianın görüntüsü ortaya çıktı

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, polis ekip aracında görevli polis memuru Serkan Hızlı (34) şehit olurken, aynı araçta bulunan diğer polis memuru ise ağır yaralandı.

Kazaya neden olan tırın sürücüsü ile bir motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Toplamda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı feci olayda, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

TIR HİÇ FREN YAPMAMIŞ

Korkunç kazanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. Olay yerine görevlendirilen 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısının yaptığı ilk tespitlerde, kaza mahallinde tırın fren yaptığına dair herhangi bir ize rastlanmadığı belirtildi.

Trafik ve makine mühendislerinden oluşturulan bilirkişi heyetinin hem olay yerinde hem de kazaya karışan araçlar üzerindeki teknik incelemeleri devam ederken, tırın taşıdığı yükün aşırı tonajlı olup olmadığına ilişkin de gerekli araştırmaların başlatıldığı bildirildi.

FACİA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde; hızla ilerleyen tırın önce kendi istikametindeki araçlara şiddetle çarptığı, ardından hızını alamayarak refüjü aştığı ve karşı yönden gelen araçları adeta önüne katarak sürüklediği anlar saniye saniye kaydedildi.

Olaya ilişkin çok yönlü soruşturma sürüyor.

