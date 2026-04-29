Bornova'da freni patlayan tır karşı şeride geçti! 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
İzmir Bornova'da freni patlayan tır karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde freni patlayan tır karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu araçlara çarptı. Feci kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaza, Manisa istikametinden Bornova yönüne seyir halinde olan tırın freninin patlamasıyla meydana geldi. Kontrolden çıkan tırın refüjü aşarak karşı şeride geçmesi ve gelen araçlara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.
Detaylar geliyor...