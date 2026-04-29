Ankara’da yaşanan trafik kazasında 26 yaşındaki Sultan Kuduş ile karnındaki 9 aylık bebeği hayatını kaybetti. Genç anne ve bebeği, memleketi Sındırgı’da düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, henüz bir yıl önce evlenen ve doğum için gün sayan Sultan Kuduş, sabah saatlerinde hastaneye gitmek üzere yola çıktı.

Doğum yolunda facia: Karnındaki 9 aylık bebeği ile can verdi

DOĞUM İÇİN HASTANEYE GİDİYORLARDI

Doğum sancıları başlayan genç kadın, ailesiyle birlikte hastaneye doğru giderken Ankara’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Sultan Kuduş ile karnındaki 9 aylık bebeği kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden genç kadının, dünyaya gelmesini beklediği bebeğine "Asel Mihra" ismini vereceği öğrenildi.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Sultan Kuduş ve bebeği için memleketi Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Yaylabayır kırsal mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Anne ve karnındaki bebeği, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

