İzmir'in Menderes ilçesinde otomobiliyle gişelerdeki bariyere çarpan otomobil sürücüsü Beyza Nur Pürmüs yanarak can vermişti. Genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Dün saat 19.00 sıralarında Menderes ilçesinde O-31 İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişeleri girişinde Beyza Nur Pürmüs (25) idaresindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil, gişelere yaklaştığı esnada kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

ARAÇ YANDI, SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Çarpmanın şiddetiyle araçta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Kaza esnasında otomobilin kapılarının kilitli konumda olması ve sürücünün emniyet kemerinin takılı bulunması müdahaleyi zorlaştırdı. İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gişelere çarptı, araç alev aldı! Genç doktorun can verdiği kaza kamerada

DOKTOR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazada hayatını kaybeden sürücünün İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde patoloji asistanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç doktorun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Beyza Nur Pürmüs’ün naaşı, Evka 2 Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

