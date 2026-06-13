Anadolu Ajansı
Rize'de facia üstüne facia! AFAD personeli canından oldu
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi'nde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sırasında AFAD ekibini taşıyan botun devrilmesi sonucu 1 personel hayatını kaybetti. Kazada 4 personel kurtarılırken, kayıp olarak aranan kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.
İlçede yaşayan Volkan Civelekoğlu'ndan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Sabah saatlerinde Fırtına Deresi'nde arama çalışmalarına başlayan ekipler, Civelekoğlu'nun cenazesinin yerini tespit etti.
Cenazenin bulunduğu bölgeye hareket eden ve içerisinde 5 personelin bulunduğu AFAD botu, kayaya çarparak devrildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kıyıya çıkarılan 5 personelden 1'i hayatını kaybetti, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Volkan Civelekoğlu'nun cenazesi de sudan çıkarılarak Çamlıhemşin İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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