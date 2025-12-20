Emekliler için banka promosyonu rehberi: En yüksek kazancı kaçırmayın!

8 yıl önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan ilk “Promosyon Protokolü” sayesinde, emekliler ve hak sahipleri banka promosyonlarından yararlanmaktadır.

Kurumdan gelir veya aylık alan herkes, talep etmesi hâlinde bu haktan faydalanabilmektedir.

Hayat pahalılığının hızla arttığı günümüzde emeklilerin satın alma gücü ciddi şekilde erimiş durumdadır. Bu zor şartlarda banka promosyonları, emekliler için âdeta bir nefes alma fırsatı hâline gelmiştir.

Geçim mücadelesi veren emekliler, daha yüksek promosyon elde edebilmek için sürekli araştırma içindedir.

Bu yazıda, emeklilerimizin promosyon konusunda en çok merak ettiği sorulara açıklık getiriyoruz.

Promosyonlarda yarış kızışıyor: Daha fazlası gelebilir mi?

Bankalar arasında emekli promosyonları için kıyasıya bir rekabet sürüyor. Özellikle emekli maaşlarının zamlandığı ocak ve temmuz ayları, bankalar için kritik bir dönemdir.

Bu aylardaki güncelleme oranları, promosyon tutarlarını doğrudan etkilemektedir. Ayrıca bankalar, yeni müşteri kazanma, kaynak oluşturma ve yüksek faiz ortamında emekli maaşlarını sistemlerinde tutma hedefindedir.

Bu nedenle yüksek promosyon peşinde olan emeklilerin ocak ve temmuz aylarını beklemesi, hesap taşıma konusunda acele etmemesi büyük önem taşıyor.

Sadece nakit tutara odaklanmayın! Bankaların sunduğu ucuz kredi imkânları, para puanları, bonuslar ve diğer ek avantajları da mutlaka değerlendirin.

2026/Ocak ayından itibaren emeklilere gelen maaş zamlarına paralel olarak bankaların tekrar promosyon yarışına girmeleri beklenmektedir. Dolayısıyla acele etmeden en cazip şartlarla promosyon veren banka tespit edilerek harekete geçmek emeklilerin lehine olacaktır.

Promosyon tutarı nasıl hesaplanıyor? İşte bilinen tüm detaylar

Bankalar, ödeyecekleri asgari promosyon miktarını emekli aylığının tutarına göre belirlenmiş kademelere göre hesaplamaktadır. Ancak kampanyalar kapsamında bu asgari tutarın çok üzerinde ödeme yapabilmekte ve ekstra faydalar sunabilmektedir.

Yüksek maaş alan emekliler promosyonda daha fazla avantaj elde etmektedir.

Promosyon ödemesi tek seferde ve peşin olarak yapılmaktadır.

Ödeme, SGK’nın maaşı bankaya göndermesi ve Promosyon Taahhütnamesinin imzalanmasından sonra en geç 3 iş günü içinde hesaba yatırılmaktadır.

Hesaplamada nafaka ve icra kesintileri düşülür; bunun dışındaki kesintiler promosyon tutarını etkilemez.

Hak sahibi yetimler, yaş sınırı olmaksızın promosyondan yararlanabilir. Velayet altındaki çocukların promosyonu veliye ödenirken, velayet altında olmayanlara herhangi bir taahhütname şartı aranmaksızın doğrudan çocuklara ödeme yapılmaktadır.

Banka değiştirmek istiyorsanız dikkat: İade şartı ve engeller

Promosyon alabilmek için emekli aylığını 3 yıl boyunca aynı bankadan kesintisiz alma taahhüdünde bulunulması ve taahhütname imzalanması gerekmektedir.

Taahhüt süresi dolmadan banka değiştirmek isteyenler, aldıkları promosyonu kalan süreye orantılı olarak iade etmek zorundadır.

Maaş taşıma talebi emekli tarafından yapılır ve sistem tarafından otomatik olarak işleme alınır. Talep, banka şubesine gidilerek veya e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli engeller:

Emekli maaşı karşılığında kredi (kredili mevduat hesabı dahil- kullanılmasa bile) çekilmiş olması banka değişikliğini engeller. Kredi kartı hariçtir.

Kendi rızasıyla imzalanmış virman, takas, mahsup talimatı veya benzeri taahhütler bulunmamalıdır.

Bankacılık işlemleriyle ilgili herhangi bir sorun olmamalıdır.

Emekli olmadan önce çekilen krediler banka değişikliğine engel teşkil etmez. Ancak kredi sözleşmesinde banka değişikliğini kısıtlayan özel maddeler bulunabilir.

Otomatik ödeme talimatları, aylık taahhütleri, kredi risk değerlendirmeleri gibi bankayla yapılan özel anlaşmalar SGK’yı bağlamamaktadır. Bu tür şartlar tamamen banka ile emekli arasındaki sözleşmeye bağlıdır.

Bu bilgilerle promosyondan en verimli şekilde yararlanabilir, yanlış adım atmadan en doğru seçimi yapabilirsiniz. Unutmayın, biraz dikkatle çok daha fazla kazanç elde edebilirsiniz!

