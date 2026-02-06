Anadolu Ajansı
Çanakkale Boğazı trafiğe kapandı! Her yeri sis kapladı
Çanakkale Boğazı’nda sabaha karşı etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Boğaz, saat 08.10 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı. Sisin dağılmasının ardından trafiğin normale dönmesi beklenirken, yerel feribot seferlerinde aksama yaşanmadı.
Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 08.10 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.
