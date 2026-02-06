Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisi (AGS) kapsamında istihdam edilecek personel sayısını ve başvuru takvimini açıkladı. "Sözleşmeli eğitim personeli istihdamına ilişkin" ilanda AGS 826 personel alımı başvuru tarihleri ve il dağılımına yer verildi. Peki, AGS personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

"Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

a) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi olanlardan,



b) MEB kadrolarında görev yapan doktor veya daha üst akademik unvana sahip olanlardan,



c) MEB’de öğretmen olarak görev yapıyor olmak kaydıyla uzman öğretmen/başöğretmen unvanına sahip olanlardan,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 826 (sekiz yüz yirmi altı) sözleşmeli eğitim personeli istihdam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

AGS PERSONEL ALIMIYLA HANGİ İLDE KAÇ KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK?

AKSARAY EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ — 46

ERZURUM EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ — 35

GAZİANTEP EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ — 88

KAYSERİ EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ — 96

SİVAS EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ — 47

ANKARA EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ — 26

ANKARA YUNUS EMRE EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ — 124

ANKARA BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ — 63

ANKARA NURETTİN TOPÇU EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ — 92

İSTANBUL ATAŞEHİR ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ — 90

İSTANBUL SULTANAHMET EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ — 72

İSTANBUL HAYDARPAŞA EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ — 47

AGS PERSONEL ALIMI TAKVİMİ

Başvuru tarihi 9-13 Şubat 2026 olarak açıklandı. MEB kadrolarından başvuruda bulunanların değerlendirilmesi 16-18 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların ilanı 28 Şubat 2026’da yayımlanacak. Sözlü sınavlar 3-9 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretim üyesi kadrolarından başvuruda bulunanların atama sonuçları 27 Şubat 2026’da, MEB kadrolarından başvuruda bulunanların atama sonuçları ise 25 Mart 2026’da açıklanacak.

İSTİHDAM EDİLECEKLERİN BELİRLENME SÜRECİ

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Millî Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği", Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik'te, eğitim personeli olarak istihdam edileceklerin belirlenmesi sürecine de yer verildi.

Bu kapsamda, Akademide istihdam edilecekler, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarından istihdam edilecekler, Millî Eğitim Akademisi Akademik Kurulunun teklif ettikleri arasından Bakan tarafından, Bakanlık kadrolarında görev yapanlardan istihdam edilecekler, "Eğitim Personeli Değerlendirme Formu" üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenen 3 katı adayın alınacağı sözlü sınav sonucuna göre, bunların dışından istihdam edilecekler ise Bakanlık tarafından yapılacak yazılı veya sözlü sınav sonucuna göre belirlenecek.

Sözleşmeli eğitim personeli olarak istihdam edileceklerin iş ve işlemleri; istihdam edilecek yerlere, alanlara, istihdam kaynağına göre ayrı ayrı Bakanlıkça belirlenecek kontenjanı geçmeyecek şekilde planlanacak.

