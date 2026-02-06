Robot süpürgeleriyle bilinen Çinli Dreame Technology, yeni elektrikli araç markası Star Motor’u ve üreteceği üç SUV modelini resmen duyurdu. Markanın CEO’su ise lansmanda sektörün en bilinen markası olan Tesla’ya dair iddialı cümleler kurdu.

Çinli elektrikli süpürge üreticisi Dreame, yeni otomotiv markası "Star Motor"u ve bu isim altında üreteceği üç SVU modelinin tanıtımını yaptı. Yeni tanıtılan Star Motor serisi, Star T08, Star T08L ve Star D09 modellerini içeriyor. Star T08, her türlü arazi koşuluna uygun, yüksek performanslı bir SUV olarak konumlandırılırken, Star T08L ise her türlü araziye uygun, yüksek performanslı bir SUV olarak tasarlandı.

Serinin en üstünde ise lüks altı koltuklu amiral gemisi SUV olan Star D09 yer alıyor. Bu amiral gemisi model, Dreame'nin geçen Eylül ayında tanıttığı ve Rolls-Royce Cullinan'a rakip olarak lanse edilen bir SUV konseptine oldukça benziyor.

Dreame'ye göre, Star Motor araçları birçok yenilikçi teknolojiyi bünyesinde barındıracak. "Süper Şasi Teknolojisi", 24 derecelik çift yönlü arka tekerlek yönlendirme sistemine sahip olacak ve bu da 5 metreden dar bir dönüş yarıçapı sağlayacak. Buna ek olarak, akıllı dört motorlu bağımsız tahrik sistemi ve aktif süspansiyon, üstün yol tutuşu ve arazi yetenekleri vaat ediyor.

Ayrıca marka, yeni akıllı enerji geri dönüşüm sistemini de tanıttı. Dreame'nin belirttiğine göre, bu sistem sürücünün davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş sürüş davranışı modelleri oluşturuyor. Bu sayede geri kazanım verimliliği yüzde 18 artıyor, enerji tüketimini yüzde 30 iyileşiyor ve yüksek hız menzili yüzde 12 uzuyor.

CEO’DAN TESLA’YA GÖNDERME: 20 YIL İÇİNDE PİYASADAN ÇEKİLECEK

Dreame Technology'nin kurucusu ve CEO'su Yu Hao, lansmana tartışmalı bir not ekleyerek, Tesla'nın yirmi yıl içinde elektrikli araç pazarından çekileceğini ve "elektrikli otomobil sektörünün iRobot'u" olacağını söyledi. Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "20 yıl içinde Tesla, elektrikli araç sektörünün iRobot'u olacak" diye yazdı ve şirketin “Sürekli zarar edeceğini ve elektrikli araç pazarından çekileceğini" ekledi. Ayrıca, "Elbette Elon Musk bunu kabul etmeyecek; gönüllü olarak çekildiğini söyleyecek" diye ekledi.

iRobot göndermesinin nedeni, robot süpürge pazarının öncülerinden ABD’li şirket iRobot, artan mali baskılar nedeniyle iflas ederek Çinli Picea Robotics tarafından satın alındı.

