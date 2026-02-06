Uzun uğraşlar sonucu Suudi Arabistan ekibi Al-Itihad'dan Türkiye'ye gelen N'Golo Kante'nin Fenerbahçe günleri resmen başladı. Sahadaki performansı kadar mütevazı kişiliği ve yardımseverliğiyle de adından söz ettiren Fransız orta saha, sarı-lacivertli kulübün sosyal sorumluluk projesi "Geleceğe Umut"a da katıldı.

Chelsea'de oynadığı dönemde futbolculara kesilen cezalar yardım kampanyalarında kullanıldığı için bilerek idmanlara bir dakika geç çıkan ve ceza ödeyen N'Golo Kante, yeni kulübü Fenerbahçe'nin "Geleceğe Umut" adlı projesine katkı verdi.

Kante, önceki gece 2,5 yıllık sözleşmeye imzayı atarken, üzerinde "Hope fort he future %1" (Geleceğe Umut için yüzde 1) yazılı forma ile projeye desteğini gösterdi.

Fransız yıldız, kendisini 2,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

PROJEYE 14 MİLYON TL

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 34 yaşındaki yıldızın desteği 275 bin euro (yaklaşık 14 milyon TL) oldu. Yarım sezon için 5,5 milyon, gelecek iki yılda 11'er milyondan 22 milyon olmak üzere toplam 27,5 milyon euro kazanacak Kante'nin maaşının yüzde 1'i 275 bin euroya denk geliyor.

N'Golo Kante, Fenerbahçe'de 17 numaralı formayı giyecek.

GELECEĞE UMUT PROJESİ NEDİR?

Fenerbahçe'den 16 Ocak'ta yapılan açıklamada, "Bundan böyle gerçekleştirilecek tüm Profesyonel Futbol A Takım transferlerinde, oyuncularımızın maaşlarının %1’i; dezavantajlı çocukların hayatına dokunacak, onların eğitimine, gelişimine ve geleceğine katkı sunacak bir destek programı için ayrılacaktır. Bu sosyal sorumluluk ilkesini benimsemeyen ve maaşından katkı sağlanmasını kabul etmeyen yeni yapılacak futbolcu transferlerinde görüşmeler ilerletilmeyecektir" denilmişti.

