Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen tırdan çıkanlar şoke etti. Tırın dolapları ve sürücü kabininde 39 paketten oda spreyi ve gazoz şişelerine gizlenen 50 bin euro (2.574.460,00 Türk Lirası) değerindeki kaçak altın ve gümüş bulundu.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo gümrüğünde yapılan denetimde, karşılaşılan manzara herkesi şoke etti. Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen Sırbistan plakalı tır, kontrole alınarak X-ray taramasından geçirildi.

Ne uyuşturucu ne de tarihi eser! Hepsi tıra gizlenmiş: Değeri 2 milyondan fazla

PAKET PAKET ALTIN VE GÜMÜŞ

Tarama sırasında tırın dolap bölümleri ve sürücü kabininde gizlenmiş halde toplam 39 paket bulundu. Uzman incelemesinde paketlerin bir kısmında toplam 192 gram ağırlığında 128 adet 14 ayar altın yüzük olduğu tespit edildi. Diğer paketlerde ise 6 bin 206 gram kullanılmış gümüş eşya (ayar 925) ile 6 bin 794 gram gümüş granül (ayar 999) bulundu.

PİYASA DEĞERİ 50 BİN 94 EURO

Toplamda ele geçirilen gümüş miktarının yaklaşık 13 kilograma ulaştığı bildirilirken, kaçak olarak taşınan altın ve gümüşün toplam piyasa değerinin 50 bin 94 euro 98 sent olduğu açıklandı.

Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük memurları tarafından ön soruşturma başlatıldı.

