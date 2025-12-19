Kaydet

İstanbul Fatih'in tarihi semti Balat'ta dün gece saat 23.30 sıralarında devriye gezen gece bekçilerinin şüpheli gördüğü bir aracı durdurmak istemesiyle başlayan gerginlik karakolda bitti. Ekiplerin 'dur' ihtarına aldırış etmeyen ve yapılan kontrollerde yüksek promil alkollü olduğu anlaşılan sürücü E.İ.U., gaza basarak kaçmaya çalışırken önünü kesen görevli bekçiye çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay yerinden hızla uzaklaşsa da polis ekiplerinin takibiyle kısa sürede kıskıvrak yakalanan magandanın evinden bir adet tabanca çıkarken, yaralı bekçiyi hastanelik eden şüpheli hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan işlem başlatıldı.

