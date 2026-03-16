Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi Orta Doğu’daki çatışma döneminde %36,20 seviyesinden %39,82’ye yükseldi. Gecelik faizlerin (yıllık) %40’a yükselmesinin ardından TL mevduat ve para piyasası fonlarının getirilerinde bir miktar artış gözlemlendi. Ancak tahvil ağırlıklı yatırım yapan borçlanma araçları fonlarında negatif getiriler öne çıkmaya başladı. Bu kapsamdaki bazı fonlarda mart ayı getirileri %-3’ün de üzerine gerçekleşiyor…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki çatışma ortamı ve hızla artan petrol fiyatları, yüksek enflasyon ve daha sıkı para politikası beklentilerini artırırken; bu süreçte tahvil faizlerinde dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi çatışma döneminde %36,20 seviyesinden %39,82’ye kadar yükseldi. Bu yükseliş, ters korelasyon etkisiyle tahvillere yatırım yapan fonlardaki getirinin de negatif bölgeye geçmesine sebep oldu.

TCMB FAİZE DOKUNMADI

Piyasada faizlerin gelecek dönemdeki seyri merak edilirken, Orta Doğu’daki çatışmaların ne zaman biteceği ve petrol fiyatlarının seyri belirleyici olacak. Merkez Bankası da geçen hafta “pas” geçerek politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmuştu.

“NET BİR İŞARET…”

Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Önceki metinlerde yer alan ve faiz indirimlerine kapı aralayan ‘adımların büyüklüğü’ ifadesi metinden çıkarıldı. Bu durum, Merkez Bankası’nın yönünün şu anda faiz indiriminden yana olmadığını gösteren net bir işaret” yorumunda bulunmuştu.

Tahvil, bu fonları vurdu! Martta getiriler negatife döndü

BEKLENTİLER REVİZE

Yüksek petrol ve emtia fiyatları, Türkiye’de enflasyon ve politika faizi beklentilerine de yansımaya başladı. TCMB’nin mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketinde de Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) 2026 yıl sonu artış beklentisinin yüzde 24,11’den yüzde 25,38'e yükseldiği görüldü. ABD’li JP Morgan ise 2026 sonu için enflasyon beklentisini %25’ten %26,4’e çıkarmıştı.

GETİRİLER NEGATİFE DÖNDÜ

Gecelik faizlerin (yıllık) %40’a yükselmesinin ardından TL mevduat ve para piyasası fonlarının getirilerinde bir miktar artış gözlemlendi. Ancak tahvil ağırlıklı yatırım yapan borçlanma araçları fonlarında negatif getiriler öne çıkmaya başladı.

TEFAS’ta işlem gören fonlara bakıldığında 27 Şubat-13 Mart arası dönemde en düşük getiri sunan borçlanma araçları fonları şöyle sıralandı:

Fon Adı Getiri (%) Fiba Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu -3,69 Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu -3,43 TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu -3,40 Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu -3,39 Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu -3,25

Önemli Uyarı: Bu içerik, piyasada gerçekleşen fiyat hareketleri ve TEFAS tarafından açıklanan veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde kesinlikle değildir.

