Kripto varlık Bitcoin bugünkü ilk işlemlerde 74 bin 425 doları test etti ve 6 hafta sonra kritik 75 bin dolar seviyesine oldukça yaklaştı. Riskli varlık sınıfında yer almasına rağmen savaş ortamında yükselen Bitcoin, çatışmaların başladığı günden bu yana %12’nin üzerinde prim yaptı. Analistler teknik olarak aşırı düşüş, dijital altın rolü ve enflasyondan korunma gibi amaçlarla Bitcoin’de para girişinin yaşandığına dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki çatışmalar kripto varlıklarda çok farklı fiyatlamaları beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarında artış ve jeopolitik gerilimlerde tırmanış genel olarak piyasalarda risk iştahını düşürürken; riskli varlık sınıfında yer alan Bitcoin bu süreçten olumsuz etkilenmedi. BTC, dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan yükseliş karşısında da dirençli çıktı.

Bitcoin’deki fiyatlama eğilimlerine bakıldığında;

-Çatışmalar başlamadan önce BTC fiyatı 27 Şubat’ta 65 bin 850 dolardan kapanış yaptı.

-Bugünkü işlemlerde ise BTC fiyatı sabah saatleri itibarıyla en yüksek 74 bin 425 doları test etti ve 6 hafta sonra kritik 75 bin dolar seviyesine oldukça yaklaştı.

-Böylece BTC fiyatı savaşın başlangıcından bu yana %12’nin de üzerinde prim yaparak beklenmeyen bir performans sergiledi.

BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Analistler, BTC’nin Ekim 2025 ve Şubat 2026 dönemini kapsayan 5 aylık süreçte en uzun düşüş trendlerinden birini yaşandığını, fiyatların 126 bin 200 dolar zirvesinden yarı yarıya gerilediğini ve aşırı satış noktalarına yaklaştığını hatırlattı. Analistler, “Son 6 haftalık dönemde ise 60 bin doların üzerinde daha yatay bir görünüm dikkat çekiyor. Bu görünüm, bir dip çalışması sinyaline benziyor” diyerek de tepki alımlarında ilk olarak teknik sebeplerin öne çıktığını ifade ediyor.

Bitcoin ters köşe yaptı! Savaş ortamında 75 bin dolara…

BALİNALAR GERİ DÖNÜYOR

Son haftalarda hesabında 1 milyon dolar ve üzerinde BTC bulunduran hesaplarda da satış baskısı azalırken, para girişinde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. ABD’li kripto fonları (ETF) kanalıyla sadece geçen hafta BTC’de yaklaşık 765 milyon dolarlık para girişi gerçekleşti. Yatırımcıların bu reaksiyonu da kripto varlıklara talep artışına işaret ediyor. Martın ilk yarısında ise EFT girişiler 1,1 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

“DİJİTAL ALTIN” ALGISI

Orta Doğu'daki çatışmalar sırasında altın fiyatları gerilerken, sarı metalden çıkış yapan bazı yatırımcıların Bitcoin'e yöneldiği de belirtiliyor. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması ve küresel enflasyon endişelerinin tetiklenmesi sonrasında, sınırlı arza sahip olan Bitcoin'de "güvenli liman" talebinin arttığı aktarılıyor.

“DÜŞÜŞ” POZİSYONLARI KAPANIYOR

Bu arada Bitcoin’de düşüş yönlü pozisyon açan yatırımcıların, 70 bin dolar barajı aşılınca alıma geçerek pozisyon kapattıklarını söyleyen analistler; bu alımların da BTC fiyatını desteklediği, 74 bin doların kritik bir direnç olduğu, bu direncin kalıcı olarak aşılması halinde de yükselişin hız kazanabileceği yorumunda bulunuyor.

