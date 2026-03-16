Trump’tan NATO’ya Hürmüz muhtırası! "Cevap gelmezse sonu kötü olacak"
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı operasyonlarda 17. gün geride kalırken, Washington-NATO hattında ipler kopma noktasına geldi. Financial Times’a zehir zemberek açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, müttefiklerini İran ve Hürmüz Boğazı konusunda açıkça tehdit etti. Ukrayna üzerinden Avrupa'ya "vefa" hatırlatması yapan Trump, "Onlara yardım etmek zorunda değildik ama ettik. Şimdi göreceğiz, müttefikler bizim yanımızda duracak mı?" diyerek NATO’nun geleceğinin bu desteğe bağlı olduğunu ima etti.
- Donald Trump, müttefiklerin İran ve Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye destek vermemesinin NATO'nun geleceği için "çok kötü" olacağını belirtti.
- Trump, körfezdeki petrol akışından faydalanan müttefiklerin güvenliğin sağlanmasında sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.
- Avrupa ülkelerinin savunma harcamaları ve Ukrayna konusundaki desteği eleştirerek, NATO'yu "tek yönlü bir yol" olarak niteledi.
- İngiltere'nin yardım teklifini "geç kalmış" olarak değerlendirdi ve desteğin tehdit ortadan kalkmadan önce gerektiğini ifade etti.
- ABD Başkanı, İran'ın askeri gücünün "temelde yok edildiğini" iddia ederek, sadece mayın döşeyerek sorun çıkarabileceklerini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, müttefiklerin İran ve Hürmüz Boğazı konusunda ABD’ye destek vermemesi halinde NATO’nun "çok kötü bir gelecekle" karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
Financial Times’a konuşan Trump, müttefiklerin körfezdeki petrol akışını korumak için sorumluluk alması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kaydetti:
"Eğer cevap gelmezse ya da geri dönüş olumsuz olursa, bunun NATO'nun geleceği için çok kötü olacağını düşünüyorum. Boğazdan faydalananların, orada kötü bir şeyin yaşanmamasını sağlamaya yardımcı olması gayet uygun."
"UKRAYNA İÇİN YARDIM ETTİK, ŞİMDİ SIRA ONLARDA"
Avrupa ülkelerinin savunma konusundaki tutumunu eleştiren Trump, mülakatta müttefiklerine yönelik sitemini şu sözlerle sürdürdü:
"NATO diye bir şey var. Çok nazik davrandık. Ukrayna konusunda onlara yardım etmek zorunda değildik. Ukrayna bizden binlerce mil uzakta ama onlara yardım ettik. Şimdi bakalım onlar bize yardım edecek mi? Çünkü uzun zamandır diyorum ki biz onların yanında olacağız ama onlar bizim yanımızda olmayacak. Onların yanımızda olacağından emin değilim."
İNGİLTERE’YE 'ZAMANLAMA' TEPKİSİ
İngiltere’nin yardım teklifini "geç kalmış" olarak nitelendiren Trump, Londra yönetimi hakkında şöyle dedi:
"Onlardan gelmelerini istediğimde gelmek istemediler. İran'ın tehdit kapasitesini temelde ortadan kaldırır kaldırmaz ‘peki, iki gemi göndereceğiz’ dediler. Ben de ‘bu gemilere kazanmadan önce ihtiyacımız var, kazandıktan sonra değil’ dedim. Uzun zamandır NATO'nun tek yönlü bir yol olduğunu söylüyorum."
Xİ JİNPİNG ZİRVESİ ERTELENEBİLİR
Trump, bu ay sonunda Pekin’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı kritik zirvenin, Çin'in Hürmüz Boğazı konusundaki tutumuna bağlı olarak ertelenebileceğini söyledi. Çin’in de boğazı açmaya yardım etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, şu açıklamayı yaptı:
"Çin de yardım etmeli çünkü Çin petrolünün yüzde 90'ını Boğaz'dan alıyor. Bunu daha önce bilmek istiyoruz. İki hafta uzun bir süre. Erteleme yapabiliriz."
"İRAN’I YOK ETTİK"
İran’ın askeri gücüne dair değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı, mülakatı şu sözlerle tamamladı:
"İran’ı temelde yok ettik. Donanmaları yok, uçaksavarları yok, hava kuvvetleri yok, her şey gitti. Yapabilecekleri tek şey suya mayın döşeyerek biraz sorun çıkarmak. Dün Harg Adası'nı vurduğumuzu gördünüz, borular hariç her şeyi. Bunu beş dakikada vurabiliriz. Ve bu konuda yapabilecekleri hiçbir şey yok."