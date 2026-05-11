Anadolu Ajansı • Tuzla
İstanbul'da operasyon! 150 bin sentetik ecza hap ele geçirildi
İstanbul Tuzla'da, 150 bin sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna ilişkin Tuzla'daki 2 ikamete ve araca operasyon düzenlendi.
2 ikamet ve araçta yapılan aramalarda 150 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
