İstanbul Tuzla'da, 150 bin sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna ilişkin Tuzla'daki 2 ikamete ve araca operasyon düzenlendi.

2 ikamet ve araçta yapılan aramalarda 150 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

