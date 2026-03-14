Bakan Uraloğlu, Orta Doğu'da artan gerilimler karşısında Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin artırıldığını ve karayolu taşımacılığında Kafkasya rotasının aktif edilerek ticari akışın koruma altına alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta'da Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Dörtyol–Şarkikaraağaç Yolu'nun açılış törenine katıldı.

"Son dönemde bölgemizde patlak veren İran-ABD-İsrail gerilimleri ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması küresel istikrarı derinden sarstı" diyen Bakan Uraloğlu, "Uluslararası ticaret ve enerji hatlarını sekteye uğrattı. Bu süreçte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak milletimizi ve iş dünyamızı korumaya yönelik adımlar attık.

GÜVENLİK SEVİYESİ 3'E ÇIKARILDI

İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye hava sahaları kapandığında alternatif rotalarla özellikle Umman-Muscat üzerinden seferler sürdürdük ve vatandaşlarımızın mağduriyetini önledik.

Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle Türk bayraklı gemiler için ISPS Güvenlik Seviyesi 3'e çıkardık; sahibi Türk olan gemileri ve denizcilerimizi yakından takip etmeye başladık.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AKTİF EDİLDİ

Karayolu taşımacılarımıza olası saldırı risklerine karşı alternatif olarak Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan güzergahlarını kullanmaları için ilgili ülkelerle koordinasyon sağladık. An be an da bölgeyi takip etmeye ve gerekli tedbir ve aksiyonları almaya devam ediyoruz" dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası kaosun tam ortasındaki Türkiye'yi sönmez bir güven meşalesi yaptık" sözleriyle konuşmasına devam eden Uraloğlu, "Küresel arenada güvenin ve itimadın adresi haline getirdik. Aynı kararlılıkla 'Terörsüz Türkiye' vizyonumuzu da adım adım hayata geçiriyoruz. Bu mücadele sadece güvenlik değil, aynı zamanda milletimizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır.

Terörün ülkemize çıkardığı 2,5 trilyon dolarlık fatura, evlatlarımızın refahına, şehirlerimizin kalkınmasına ve ülkemizin daha güçlü olmasına engel olmuştur. Ama hamdolsun artık o karanlık günler geride kalıyor. Birlik ve beraberliğimizle bu süreci de zaferle taçlandıracağız" şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası