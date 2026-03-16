On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken, milyonlarca kişi ''Bayramın 1. günü ne zaman?'' sorusunun cevabını araştırıyor. Oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından kutlanacak olan bayramın tarihleri takvimlerde netleşti. 2026 yılında Ramazan Bayramı Mart ayının üçüncü haftasında idrak edilecek.

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte başlayacak olan bayram 3 gün boyunca kutlanacak. Bayram boyunca aile ziyaretleri yapılacak, bayram namazı kılınacak ve mübarek Ramazan ayı uğurlanmış olacak. Peki, bayramın 1. günü ne zaman?

Bayramın 1. günü ne zaman? 2026 Ramazan Bayramı tarihleri

BAYRAMIN 1. GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan ayının son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte Ramazan Bayramı’nın başlayacağı tarih merak konusu oldu. 2026 yılı takvimine göre 3 gün sürecek Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde kılınacak bayram namazının ardından vatandaşlar bayramlaşma ziyaretlerini gerçekleştirecek.

Ramazan Bayramı’nın ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü ve son günü ise 22 Mart Pazar günü idrak edilecek.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN, RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayının son günü aynı zamanda arefe günü olarak kabul ediliyor. 2026 yılında arefe günü 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Perşembe günü tutulacak son oruçla birlikte Ramazan ayı sona erecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası