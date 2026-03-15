Ramazan ayının en faziletli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi için geri sayım başladı. İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan bu özel gece, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Ramazan ayı boyunca ibadetlerini artıran vatandaşlar, Kadir Gecesi’nin hangi güne denk geldiğini ve bu yıl ne zaman idrak edileceğini merak ediyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün kutlanacak? Bu mübarek gece yarın mı idrak edilecek?

11 ayın sultanı Ramazan ayının son günlerinde Kadir Gecesi tarihi merak konusu oldu. Yıl içerisinde idrak edilecek en mübarek gecelerden biri olan Kadir Gecesi bu yıl mart ayına denk geliyor. Bu gecede ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, dini günler 2026 takvimi inceliyor.

2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İhtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği Ramazan ayında idrak edilen, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi bu yıl 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.

Ramazan'ın 27. gecesi olarak biliniyor! Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, yarın mı?



KADİR GECESİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Kadir Gecesi'nin önemi, anlamı ve değeri Kur'an-ı Kerim'le bütünleşmesidir. Bu gece ramazanın son 10 gününde olan bir gecedir. Kadir Gecesi'nin ramazan ayının içerisinde olmuş olması ve yine ramazanın hem oruç ve Kur'an ayı olması bakımından da ayrı bir değer ifade ediyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi, Kadir Gecesi'nin anlamını, önemini ve değerini ifade etmek adına çok önemli mesajlar taşıyor. Kadir Gecesi meleklerin yeryüzüne indiği bir gece olması bakımından da son derece önemlidir.

KADİR GECESİ NASIL GEÇİRİLMELİ?

Kadir gecesi hakkında, hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:



Kur’an-ı kerim Levh-i mahfuza, Berat gecesinde bir defada indi. Levh-i mahfuz 7. kat semada, Cennet 6. kat semadadır. 1. kat semaya Kadir gecesi inmeye başladı. 20 yılda indi. İlk (İkra) âyeti ile 23 yıl sürdü. İlk âyet-i kerimeden sonra 3 yıl âyet gelmedi.

Bu gece bütün müminler affolur, yalnız şu beş sınıf insan affolmaz:



1- Falcılar, kâhinler, yıldızname gibi kitaplara bakıp gelecekten haber verenler,

2- Büyü yapanlar ve yaptıranlar,

3- Ana-babaya âsi olanlar,

4- İçkiye devam edenler,

5- Zina edenler, namahrem kadınlarla düşüp kalkanlar.

Bunlardan, yalnız bu günahına tevbe edenler affolur.

Bir Ramazan-ı şerif daha geldi geçiyor. Kadir gecesi bir fırsattır, onu iyi değerlendirmeli. Hanefî mezhebinde bir geceyi ihyâ etmenin en iyi yolu, ilim öğrenmektir yani ilmihali okumaktır. İkinci önemli husus da, bu gecede günah işlememektir.



