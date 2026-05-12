Samsun'da çıkan aile içi tartışma kanlı bitti. Ailenin tek çocuğu dehşet saçtı. Babasını öldüren şahıs daha sonra jandarmaya giderek teslim oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağında çalıştığı öğrenilen Doğan Can Y. (35), evde çıkan tartışmada babası İbrahim Y.'ye (59) tabancayla ateş açtı. Atakum Belediyesi'nden emekli olduğu öğrenilen İbrahim Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da dehşet evi! Babasını öldüren evlat jandarmaya gitti

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Babasını vurduktan sonra İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim olan Doğan Can Y.'nin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden sağlık ekipleri, İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İbrahim Y.'nin cansız bedeni, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.





Samsun'da dehşet evi! Babasını öldüren evlat jandarmaya gitti

AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU!

Bekar ve ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Doğan Can Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası