Nevşehir'de baba ile oğlun arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Babasını ağır yaralayan şüpheli arkasına bile bakmadan kaçtı. Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin de yaralandığı öğrenilirken baba oğul farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay, 2000 Evler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre B.B. ve babası T.B. arasında yaşadıkları binanın önünde tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.B.'nin yanında bulundurduğu bıçağı çıkarmasıyla baba ve oğul yaralandı.

Nevşehir'de evlat dehşeti! Babasını bıçaklayıp arkasına bile bakmadan kaçtı

BABA AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan baba Y.B. olay yerinde yere yığılırken, kavgada yaralanan oğlu B.B. ise olayın ardından arkasına bile bakmadan kaçtı.

Şüphelinin uzaklaştığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Y.B., Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan B.B.'nin de yaralı olduğu belirlenirken, kentte başka bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

