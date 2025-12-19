FETÖ’cüler akıllanmaz!..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu yapıyor. Sercan Yaşar isimli şahsın telefonundan çıkanlar ve o şahsın itirafları sonucu birçok isme ulaşıldı. Adli Tıp’ta teste girenler oldu. Bir kısmı tutuklandı. Bir kısmına adli kontrol uygulandı. Serbest bırakılanlar var...

Burada en önemi isimlerden biri Mehmet Akif Ersoy’du. Akif tutuklandı. Türkiye’de olup biten her şeyi sıra dışı komplo teorileriyle anlatmaya meraklı olanlar kanıtlara bakmaya gayret etmiyorlar. Yurt dışına yerleşmiş FETÖ’cüler kasıtlı olarak işi siyasete dökmeye çalışıyorlar.

Neymiş, Mehmet Akif Ersoy aslında Hakan Fidan’ın adamıymış. Uyuşturucu operasyonu aslında ona yönelikmiş. Bir kere siyasilerin adamı diye bir şey yoktur. Hiçbir gazeteci Sayın Fidan’ın adamı filan değildir. Hele hele Ersoy hiç değildir. Şunun bunun adamı diye bir şey olmaz. Bu mümkün değil. Savcılar delillerden yola çıkarak bu operasyonları yapıyorlar.

İşleri güçleri algı ve yalan olan yurt dışındaki FETÖ’cüler bu olayı da kasıtlı olarak böyle veriyorlar. Habertürk TV’ye kayyım atandığında istense Mehmet Akif Ersoy görevden alınabilirdi. Ersoy siyaseti dizayn edecek biri mi ki, onun üzerinden mühendislik yapılsın?

Yıllardan beri FETÖ’cüler ülkemize operasyon çekmek istiyorlar. Ne denedilerse boşa düştü. Güya onlar için bahar gelecekti. Hani ne oldu? Hepsi boş. Sürekli yenildiler. Gittikleri ülkede evlerinden çıkamayan FETÖ’cüler hâlâ akıllanmamışlar.

Ne yazık ki içeride bu alçak FETÖ’cülerin salgısına kananlar var. 17/25 Aralık’ın üzerinden 12 sene geçti. Yurt dışına kaçan FETÖ’cüleri tanımayan bir nesil var. Bunları insan sanıyorlar. Küçük akıllarınca içeriyi dizayn edeceklerini sanıyorlar.

Bugün Türk devletinde bir sorun yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde görevlerini ifa eden bakanlar ve diğer yetkililer var. “Yok Hakan Fidan’a operasyon, yok Bilal Erdoğan bu operasyonu yapıyor” diyenler olsa olsa geri zekâlıdır!

Türk devleti FETÖ’yü silindir gibi ezdi. Artık operasyonel hiçbir yönleri kalmadı. Anca ne kılçık atarız derdindeler. Hepsi boşuna.

Tekrar hatırlatmakta fayda var: Her Fetullahçı teröristtir!..

Cem Küçük'ün önceki yazıları...