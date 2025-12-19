Otomobil sektöründe 2025 model araçlar ve sınırlı sayıda stoklarla devam eden kampanyalarda son günlere girildi. Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları arasında yer alan Renault, Fiat, Hyundai ve Toyota’da da dikkat çeken indirimler öne çıkıyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) verilerine göre Türkiye’de otomobil satışları yılın 11 aylık döneminde 938 bin 177 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım 2025 döneminde otomobil satışlarında artış ise %10,96 olarak gerçekleşti.

240 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM Sektör, aralık ayına da geleneksel yıl sonu kampanyaları ile giriş yaptı. 2025 model araçlar ve sınırlı sayıda stoklarla devam eden kampanyalarda da son günlere girildi. Yılın bitmesine 11 gün kala, bayilerde 240 bin TL’ye varan indirimler otomobil severleri bekliyor.

RENAULT KAMPANYALARI 2025 yılının pazar lideri olan Renault; aralık ayında Cilo, Megan ve Captur modellerinde sırasıyla 65 bin TL, 50 bin TL ve 220 bin TL indirime gitti.

2025 modelleri ve sınırlı sayıda aracı kapsayan kampanya kapsamındaki araçlar ve kampanyalı satış fiyatları şöyle: Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp: 1.536.000 TL

Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg: 1.699.000 TL

Renault Captur Techno mild hybrid EDC 140 hp: 2.050.000 TL

FİAT KAMPANYALARI Fiat’ta da Egea modellerinde 200 bin TL’lik indirim devam ediyor.

Kampanya kapsamındaki araçlar ve satış fiyatları şöyle: 1.6 M.Jet 130 HP GSR Easy Manuel Dizel: 1.299.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP GSR Urban Manuel Dizel: :1.359.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP GSR Lounge Manuel Dizel: 1.419.900 TL

HYUNDAI KAMPANYALARI i10 1.2 MPI 79PS Jump Otomatik: 1.215.000 TL

i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump Otomatik: 1.478.000 TL

Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump Otomatik: 1.599.000 TL

TUCSON 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT: 2.326.000 TL Tablodaki modellerde TUCSON için 58 bin TL’ye varan indirim öne çıkıyor.

TOYOTA KAMPANYALARI Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.750.000 TL

Yaris Hybrid 1.5 Flame e-CVT: 1.771.500 TL

C-HR Hybrid 1.8 Flame e-CVT: 1.995.000 TL Tablodaki modellerde Corolla için 239 bin 500 bin TL’ye varan indirim öne çıkıyor.

