Küba’da son haftalarda yayılan hastalık, halk arasında “zombi virüsü” olarak anılmaya başladı. Yüksek ateşle başlayan süreç, eklem ağrıları, şiddetli halsizlik ve kalıcı yürüme bozukluklarıyla devam ediyor. Birçok hasta, hastalığı atlattıktan sonra bile bastonsuz yürüyemiyor. “Bir Zombi Ordusuna Döndük” Havana’da yaşayan 57 yaşındaki Mercedes Interian, hastalığı geçirdikten sonra günlük yaşamını tek başına sürdüremediğini söyledi.

MAHALLELER TOPALLAYAN İNSANLARLA DOLU Bayamo, Matanzas ve Havana başta olmak üzere birçok şehirde benzer tablo görülüyor. Sabah saatlerinde sokaklarda kambur yürüyen, bacaklarını sürükleyen ve sürekli ağrıdan şikayet eden insanların sayısı artmakta. Uzmanlara göre hastalığı geçirenler, yürüyüşlerinden tanınıyor.

BİRDEN FAZLA VİRÜS AYNI ANDA YAYILIYOR Ülkede dang humması, chikungunya, Oropouche ateşi ile birlikte H1N grip ve diğer solunum yolu virüsleri aynı anda dolaşımda. Resmi rakamlara göre yalnızca bir haftada 5.717 yeni chikungunya vakası kayda geçti. Toplam vaka sayısı 38 bini aştı. Dang humması ise 14 ilde aktif durumda.



ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR EN AĞIR ETKİLENEN GRUP Son açıklamalara göre 33 ölüm vakası bildirildi. Ölenlerin 21’i 18 yaş altı çocuklardan oluşuyor. Hastanelere getirilen bebek ve çocukların çoğu ağır sıvı kaybı nedeniyle baygın halde oluyor.

HASTANELER DOLDU, MORGLAR TAŞTI Hastaneler aşırı yoğunluk nedeniyle hizmet vermekte zorlanıyor. Sağlık çalışanları, bazı bölgelerde morgların dolduğunu söylüyor. Buna rağmen ölümlerin önemli bir kısmı resmi kayıtlara farklı nedenlerle geçiriliyor. Yanlış Teşhis ve Gizlenen Rakamlar Birçok ölüm belgesinde virüs adı yer almıyor. Diyabet, zatürre veya hipertansiyon gibi nedenler yazılıyor. Sağlık çalışanları, arbovirüslerin kayıtlarda özellikle yer almadığını aktardı

İLAÇ YOK, TEST YOK Ülkede ilaç tedarik açığı yüzde 70 seviyesinde. Hastalara çoğu zaman sadece parasetamol ve sıvı tüketimi öneriliyor. Chikungunya, Oropouche veya dang hummasını ayırt edecek testlerin büyük bölümü yalnızca Havana’daki sınırlı merkezlerde bulunmakta. Halk Kendi Çözümünü Arıyor Birçok Kübalı, ilaç bulamadığı için şifalı bitkilere yöneliyor. Kekik, sarımsak ve karanfil karışımları yaygın şekilde kullanılıyor. Vatandaşlar neye yakalandıklarını bilmeden evlerinde iyileşmeye çalışıyor. Yetkililer uzun süre sağlık krizi yaşandığını kabul etmedi.

KÜBA SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR Elektrik kesintileri, hijyen sorunları ve tıbbi malzeme eksikliği salgının yayılmasını hızlandırdı. Sivrisineklerle mücadele aksarken, hastalar hastaneye gitmekten kaçınıyor.

