AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un kendisini insanlara hava atmak için görüntülü aradığı iddiasına ateş püskürdü. Soylu, "Atılan başlıklar, haysiyetsizliktir ve şerefsizliktir. Hayatımda hiç kimse beni bu kadar laubali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı; olamaz." dedi.

İçişleri eski Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu sosyal medya hesabından hakkındaki iddialara sert bir cevap verdi.

"BUGÜNE KADAR YÜZLERCE İFTİRA ATILDI"

Kendisi hakkında sürekli olarak kasıtlı ve asılsız iddiaların ortaya atıldığını belirten Soylu, "Bana bugüne kadar yüzlerce iftira, binlerce yakıştırma yapıldı. Hiçbir şey bulamadınız, bulamayacaksınız. Çünkü yok." dedi.

"İSMİMİ LEKELEME GAYRETİDİR"

Soylu'nun açıklaması şöyle devam etti: "Üzüntüm şudur: 22 Kasım’da gittiği Trabzon Kitap Fuarı’nda, hemşehrilerimle birlikteyken bahsim geçince saat 12.22’de beni telefonla görüntülü olarak arayan Mehmet Akif Ersoy’un bu aramasının, ne idüğü belirsiz birinin “etrafına şekil yapmak için görüntülü arardı” ifadesiyle sunulması; ismim üzerinden bir kez daha maruz bırakıldığım bir lekeleme gayreti ve istismardır.

Üzüldüm. Çünkü devletine ve milletine hesapsız hizmet eden insanlara yönelik bu hassasiyetsizlikle ne ilk ne de son kez karşılaşıyorum.

Süleyman Soylu

"HAYSİYETSİZLİK VE ŞEREFSİZLİKTİR"

Benim hakkımda; “FETÖ’nün medya imamı ile iş birliği içerisinde kitap yazan”, “her dönem kullanılan ve korunan kişilerden”, mal bulmuş Mağribi gibi “alem yaparken Soylu’yu arardı” şeklinde atılan başlıklar, haysiyetsizliktir ve şerefsizliktir.

Hayatımda hiç kimse beni bu kadar laubali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı; olamaz. Allah her şeyi bilen, gören ve işitendir. Ve tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaranların en hayırlısı O’dur."

NE OLDU?

Gazeteci Barış Terkoğlu, Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasına neden olan itirafçı ifadelerini aktarırken; "Birlikte olduğu kızlara hava atmak için gecenin bir yarısında Süleyman Soylu’yu görüntülü arayıp konuştuğu çok oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası