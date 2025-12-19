Terörsüz Türkiye süreci için çıkarılacak yasal düzenlemelerin çerçevesi belli olmaya başladı. PKK’lılar “Suça karışan” ve “Suça karışmayan” olarak iki kategoride ele alınacak. Türkiye’ye dönmek isteyen suça karışmamış teröristler için geçici maddeyle bir yıl süre tanınması bekleniyor.

YÜCEL KAYAOĞLU - Terörsüz Türkiye süreci için çıkarılacak yasal düzenlemelerin çerçevesi belli olmaya başladı. Buna göre, güvenlik bürokrasisi ve Meclis ayağında yapılan çalışma ile suça karışan ve suça karışmayan PKK’lılar için geçici bir yasal düzenleme yapılacak.

TBMM’de Terörsüz Türkiye konusunda kurulan komisyonun hazırlayacağı raporda da yer alması beklenen yasal düzenleme önerilerinin en önemli bölümünü eve dönüşlerle ilgili nasıl bir sistem kurulacağı oluşturacak. Edinilen bilgilere göre ‘Topluma Kazandırma’ başlığı ile çıkarılacak çerçeve yasa geçici olacak. Yasanın önümüzdeki mart ayına kadar çıkarılması bekleniyor. Çıkarılacak yasa ile suç kaydı olmayan PKK’lılar ile suça karışanlar iki ayrı kategoride ele alınacak. Örgüt yöneticileri ile ilgili herhangi bir düzenleme ise yasada yer almayacak.

PKK'lıların eve dönüş sistemi böyle işleyecek

SÜRE SINIRI OLACAK

Yasaya geçici bir madde konularak Türkiye’ye gelerek teslim olmak isteyen örgüt üyelerine belli bir süre tanınacak. Bu sürenin bir yıl olabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda, Türkiye’ye gelmek isteyenler sınırda güvenlik güçleri tarafından teslim alınacak. Suça karışmamışlarsa hapse girmeyecekler, beş yıl boyunca adli kontrole tabi olacaklar. Bu süre içinde bulundukları yerde adli kontrol kuralları uygulanacak. Beş yıl boyunca yeni bir suç işlemezlerse, haklarındaki suçlamalar düşmüş olacak. Dönenlere Türkiye’de istedikleri yerde ikamet hakkı tanınacak.

ÖRGÜT SUÇLAMASI DÜŞECEK

Suça karışan; silahlı eylemde bulunanlar için ise ayrı bir prosedür işletilecek. Bu durumda olanlara, ‘feshedilmiş terör örgütü’ tanımı kapsamında örgüt suçlaması yapılmayacak. Ancak örneğin adam öldürme, hırsızlık, gasp, adam kaçırma gibi suçları işlemişlerse bu suçlardan yargılanıp ceza alacaklar. Örgüt adına suç işlemekten ceza almayacakları için bu durumda olanlar, cezaevlerinden daha erken tahliye olacak.

ERKEN TAHLİYE OLACAKLAR

Hâlen Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan PKK’lılar da örgüt suçlaması düşeceği için ceza indirimlerinden yararlanacak. Yine davaları süren veya cezası kesinleşmemiş olanlar da aynı uygulamaya tabi olacak.

ELEBAŞLARINA DÜZENLEME YOK

Örgütün yönetim kademesinde bulunanlarla ilgili ise bir adım atılmayacak. Türkiye, Kandil’deki yöneticilerin ülkeye girişlerine izin vermeyecek. Bu kişilerin İskandinav ülkeleri başta olmak üzere üçüncü ülkelere gitmeleri isteniyor. Ayrıca af çıkarılmayacak, PKK elabaşı Öcalan’la ilgili serbestlik anlamına gelecek hiçbir adım atılmayacak.

Yasal düzenleme yapıldıktan sonra Türkiye’ye gelecek ilk grubun ise Diyarbakır annelerinin çocukları olacağı belirtiliyor.

KAYYIM KALKACAK, DENETİM ARTACAK

Meclis’ten yasa çıkarılmasının yanı sıra idari bazı düzenlemeler de yapılacak. Cezaevlerinde şikâyet konusu olan bazı uygulamalar esnetilecek, bürokrasi ile ilgili kötü muamele iddiaları konusunda daha etkin bir denetim sistemi kurulacak. Kayyım uygulaması kaldırılacak. Bu adımlar ‘Güven artıcı tedbirler’ olarak nitelendiriliyor.

Türkiye’ye dönen örgüt üyelerinin topluma kazandırılması sürecini yürütecek ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin yer alacağı bir koordinasyon kurulu oluşturulacak. Bu kurul, rehabilitasyon sürecinde atılacak adımlardan sorumlu olacak. Meslek edindirme, istihdam, kırsal destekler gibi mekanizmalar devreye sokulacak.

RAPOR, CUMHURBAŞKANI’NIN ÖNÜNDE

Bu arada, AK Parti’nin, komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan’ın görüşlerini alan parti yetkilileri, bugün raporu TBMM Başkanlığına iletecek.

