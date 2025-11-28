Terörsüz Türkiye projesi ‘terörsüz bölge’ vizyonuna evriliyor. Saha kaynaklarından aldığımız bilgilere göre, Suriye’de SDG/YPG içerisinde yer alan 800’den fazla Türkiye vatandaşı terörist de hukuki sürece dâhil edilecek. Güvenlik kaynakları İsrail’in gelişmelerden rahatsızlık duyduğunu ve provokasyon için fırsat kolladığını aktardı.

YILMAZ BİLGEN - Süreci yakından takip eden Siyaset Bilimci Stratejist Abdurrahim Temel Semavi, PKK elebaşı Öcalan’ın SDG/PYD’ye de “Batılı istihbarat servisleri, CIA, MOSSAD ve İran servisleriyle İsrail unsurları ile bağları koparın” dediğini söyledi.

Terör örgütü YPG / SDG

Örgüt içinde bazı problemlerin yaşandığını belirten Semavi, Öcalan’ın “Elbette bazı gelgitler oldu. Çünkü bu kolay değildi. 40 yıllık dönemde oluşan bağlar vardı. Öcalan’ın koyduğu tavra rağmen ne Kandil ne de Suriye’deki PYD/SDG yapılanmasının devam etme şansı yoktu. Karşı çıkan bedelini öder. Örgüt içi ezberler bozuldu. Şam merkezli bir yapıya dâhil olacaklar. Suriye’nin kuzeyi problemi çözülüyor. Öcalan’a karşı çaresizliğini itiraf edenler de oldu. İmralı ziyaretinin temel motivasyonu da Suriye ile ilgili atılması gereken adımlardı. Nihayetinde PKK için Türkiye çizgisine geliyorlar diyebiliriz. Öcalan ‘Yüzünüzü Ankara’ya dönün. Şam yönetimi ile siyasi, askerî, ekonomik, kültürel entegrasyonu sağlayın’ dedi. SDG/YPG lideri Mazlum Kobani de bunu doğruladı. Türk makamlarının idaresinde Öcalan ile konuşulduğunu teyit etti; İmralı’yı ziyaret etmek istediklerini söyledi. Çözüm adresi olarak İmralı vurgusu yaptı” diye konuştu. Semavi, Türkiye’nin gerek tarihî ve de stratejik hamlelerle harici oyunları bozduğuna dikkat çekti.

SDG İÇİNDE 800 TÜRK VATANDAŞI VAR!

İki bin civarında PKK’lının Türkiye’nin attığı adımların ardından Suriye’ye geçtiği değerlendiriliyordu. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, SDG/ YPG içerisinde yer alan en az 800 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı teröristin de Kandil kanadı ile aynı işleme tabi tutulmasıyla ilgili yasal sürecin başladığı rapor edildi.

YILMAZ BİLGEN

Haberle İlgili Daha Fazlası