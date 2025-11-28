Hizmet ihracatında 117 milyar doları bulan Türk şirketleri yeni hedef için çıtayı yükseltti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat “Hizmetler sektöründe istihdam sayısı 21 milyona ulaştı. Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak. Türkiye yaklaşık 62 milyar dolar net dış ticaret fazlası elde edecek” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hizmetler sektörünün milyonlarca istihdam sağladığını belirterek, bu yıl hizmet ihracatının 121 milyar doları aşacağını söyledi.

TİM’de düzenlenen Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni’nde konuşan Bolat, hizmet ihracatında yaşanan hızlı artıştan bahsederek, Türkiye’nin de bu artıştan pay aldığını, Covid-19 döneminde 39 milyar dolara kadar düşen hizmetler ihracatının 2024’te 117 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Bakan Bolat, mal ve hizmetler ihracatında 390 milyar dolarlık hedefi aşacaklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye hizmetler ticaretinde fazla sağlayan 5’inci dünya ülkesi konumunda. Yani 62 milyar dolar dünyada bizi 5’inci sıraya yükseltiyor hizmetler dengesi fazlasında. Aynı zamanda da dış ticaret açığımızı azaltarak cari işlemler dengemizde iyi bir tablo oluşmasını sağlıyor. Geçen yılı 10,5 milyar dolar cari açıkla kapattık. Bu yıl da 21-22 milyar dolar bir cari açığımız olacak. Tolere edilebilir, makul bir denge olarak nitelendirmek mümkündür. Gönül ister ki cari işlemler fazlamız olsun. Onun için de hep birlikte sizlerle mücadele ediyoruz. Biz bunları sayısı 5 bin 743’e ulaşan Hizmet İhracatçıları Birliği üyeleriyle sağlıyoruz. Bakan Bolat, hizmetler sektörünün istihdamdaki payının yüzde 65, istihdam sayısının ise 21 milyon olduğunu belirterek, millî gelirdeki payının yüzde 60’a yaklaştığını bildirdi.

20 KATEGORİDE 60 ŞİRKET ÖDÜL ALDI

“Hizmet İhracatının Şampiyonları” yedinci kez düzenlenen törenle ödüllendirildi. Hzmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç’n ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve HİB üyeler katıldı. TİM Dış Tcaret Kompleks Ömer Halsdemr Konferans Salonunda gerçekleştirilen hizmet İhracatının Şampiyonları Ödül Töreni’nde 20 kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan firmalara toplam 60 ödül verildi.

Törende yolcu taşımacılığı hizmetler sektöründe birinciliğe Türk Hava Yolları değer bulunurken, ödülü THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat aldı. Bu kategoride ikinci Pegasus Hava Taşımacılığı oldu.

TÜRK MARKALARI GÜVEN SEMBOLÜ

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, “2024 yılı, küresel ekonomideki tüm belirsizliklere ve sıkıntılara rağmen Türk hizmet sektörünün direncini, kabiliyetini, yeni çıkış yolları üretme yeteneğini ve uyum gücünü bir kez daha ispatladığı bir yıl oldu. Türk markaları güven sembolüne dönüştü. Bu bizim hizmet ihracatı gücümüzün ve azmimizin göstergesidir. Ortaya çıkan bu tablo, sadece rakamlardan ibaret değildir. Burada aynı zamanda yüz binlerce çalışan, milyonlarca hizmet deneyimi ve güçlü bir inanç var” dedi.

TİCARETİN LOKOMOTİFİ OLDUK

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de yaptığı konuşmada, “Ben hizmet ihracatını küresel ticaretin yükselen yıldızına benzetiyorum. Özellikle son çeyrek yüzyılda, bilgi teknolojilerinin gelişmesi, dijital platformların yaygınlaşması, iş yapma biçimlerinin değişmesiyle birlikte hizmet ihracatı, ticaretin lokomotif güçlerinden biri hâline geldi” dedi. Gültepe, “Hizmet ihracatı için cari açığımızın en etkili ilacı, ekonomimizin ‘net döviz kaynağı’ diyebiliriz. Ülkemizi ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefi ve vizyonuyla yola devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖMER ŞEN

